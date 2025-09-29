Meta (Facebook) introduce limite de utilizare a inteligenței artificiale pentru copii

Chatboţii de inteligenţă artificială dezvoltaţi de Meta includ acum limitări care vizează potenţiala folosire a acestora pentru abuzarea copiilor şi limitează conversaţii nepotrivite cu cei mici, potrivit News.ro.

În luna august, o investigaţie Reuters arăta, printre altele, cum chatboţii dezvoltaţi de Meta permiteau şi încurajau conversaţiile sexuale cu cei mici.

Deşi a contestat concluziile studiului, despre care a spus că sunt greşite şi inconsistente, Meta a anunţat la acea vreme că va impune anumite limitări.

Între timp, compania şi-a actualizat regulile, făcând distincţii mai clare între ceea este potrivit şi ce este inacceptabil la modul în care răspund chatboţii dezvoltaţi.

Conţinutul care facilitează şi încurajează abuzarea sexuală a copiilor, precum şi discuţiile romantice sau sexuale cu utilizatorii minori sunt acum clar interzise.

Noile condiţii permit chatboţilor să discute despre abuz, dar aceştia nu au voie să participe la conversaţii care-l şi încurajează.

Măsurile luate acum de Meta vin după ce mai multe cercetări realizate în ultimele luni au arătat cum copiii pot avea de suferit de pe urma folosirii chatboţilor de inteligenţă artificială dezvoltaţi de companie.