Meta (Facebook) lansează aplicația WhatsApp pentru Apple Watch

Meta, compania deținută de Mark Zuckerberg, lansează aplicația de mesagerie WhatsApp pentru ceasurile inteligente marca Apple, prin care utilizatorii pot avea acces la mesaje fără a mai folosi iPhone-urile.

Aplicația pentru Apple Watch include mai multe funcții cerute de utilizatori, printre care notificări pentru apeluri, mesaje întregi și scrierea de mesaje.

De asemenea, utilizatorii pot înregistra și trimite mesaje vocale direct de pe ceas și pot reacționa la mesajele primite, întocmai ca în aplicația pentru telefoane.

Compania menționează că mesajele și apelurile rămân securizate prin criptare „end-to-end”.

Noua aplicație este disponibilă pentru Apple Watch Series 4 și modelele mai noi, cu WatchOS 10 și versiunile mai noi.

Lansarea vine la aproape jumătate de an de la apariția aplicației WhatsApp pentru iPad, o altă cerință mare a utilizatorilor din ecosistemul Apple.