Meta extinde funcția de conturi pentru adolescenți pe Facebook și Messenger la nivel global

Aplicația Facebook pe telefon
Sursă: © Rokas Tenys | Dreamstime.com

Gigantul american Meta (Facebook), deținut de Mark Zuckerberg, anunță că funcția de conturi pentru adolescenți (Teen Accounts) cu securitate sporită de pe platformele Facebook și Messenger se extinde la nivel global, potrivit TechCrunch.

Facilitatea a fost introdusă, mai întâi, în SUA, Marea Britanie, Australia și Canada, acum 5 luni, așa cum am mai scris pe site. De asemenea, conturile destinate adolescenților au fost lansate anul acesta pe Facebook și Messenger după ce acestea au fost introduse pe Instagram anul trecut.

Adolescenții sub 16 ani au nevoie de permisiunea părinților pentru a schimba oricare dintre setările de confidențialitate care vin cu acest tip de conturi, care limitează conținutul neadecvat și mesaje de la conturi necunoscute, de exemplu, spune Meta.

De asemenea, adolescenții vor primi mesaje doar de la persoanele pe care le urmăresc sau cu care au mai vorbit în trecut. Noile conturi restricționează și interacțiunile cu story-urile adolescenților doar la prietenii lor, care pot vedea și răspunde „poveștilor”.

Etichetele, mențiunile și comentariile vor fi, de asemenea, limitate la persoanele pe care le urmăresc sau care sunt prietenii lor.

Adolescenții vor primi, de asemenea, memento-uri pentru a părăsi rețelele sociale după ce le-au folosit timp de o oră pe zi. Totodată, aceștia vor fi înscriși în „modul liniștit” peste noapte.

O noutate pentru piața americană este reprezentată de lansarea Programului de parteneriat școlar, care permite educatorilor să raporteze problemele de siguranță, cum ar fi hărțuirea, direct pe Instagram pentru o revizuire și eliminare mai rapidă.

