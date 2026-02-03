Patru doctori din Cluj și-au vândut clinicile către rețeaua MedLife

MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, anunță finalizarea tranzacției privind preluarea integrală a grupului de clinici MEDSTAR din Cluj-Napoca, furnizor de servicii medicale ambulatorii și paraclinice.

Odată cu încheierea tranzacției, MEDSTAR devine parte a rețelei Sfânta Maria, brand al Grupului MedLife dedicat în principal pacienților care accesează servicii în regim CAS.

Tranzacția, anunțată inițial în luna iunie 2025, a fost finalizată la data de 29 ianuarie 2026, după îndeplinirea tuturor condițiilor necesare. Prin acest pas, MedLife, prin rețeaua Sfânta Maria, își consolidează prezența în regiunea Transilvaniei și extinde accesul pacienților la servicii medicale de calitate, în regim CAS.

„Finalizarea preluării MEDSTAR marchează o etapă importantă în strategia Grupului MedLife de dezvoltare a brandului Sfânta Maria. Ne dorim să construim rețele medicale puternice, cu rădăcini locale solide și cu servicii accesibile pentru cât mai mulți pacienți. Integrarea completă a MEDSTAR ne permite să venim cu o ofertă medicală extinsă și competitivă pentru comunitatea din Cluj și pentru întreaga regiune”, a declarat Dorin Preda, Director General Adjunct Grupul MedLife.

Prin încheierea acestei tranzacții, MedLife își reafirmă angajamentul de a dezvolta una dintre cele mai extinse și performante rețele medicale din România, menținând un focus constant pe accesibilitate, calitate medicală și experiența pacientului.

Fondat în 2004, MEDSTAR operează în municipiul Cluj-Napoca un portofoliu format din patru clinici, un laborator, servicii de imagistică ușoară și baze de recuperare medicală, oferind servicii în peste 30 de specialități, printr-o echipă de peste 200 de medici și specialiști.

Odată cu finalizarea tranzacției, managementul MEDSTAR rămâne alături de echipa locală, asigurând continuitatea operațională și integrarea treptată în rețeaua medicală Sfânta Maria.

Rețeaua Sfânta Maria reunește în prezent peste 60 de unități medicale la nivel național și este unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii medicale în contract cu CNAS, având o prezență extinsă în principalele orașe din România. La nivelul municipiului București, Sfânta Maria este, probabil, rețeaua cu cel mai mare număr de medici de familie și specialiști în contract cu CAS, situându-se în top 3 la nivel național.

Potrivit datelor colectate de portalul Termene.ro, înainte de a intra în portofoliul Medlife, clinicile Medstar erau deținute de patru medici care profesau în cadrul business-ului clujean: dr. Ioan-Dorin Andea (medic coordonator), Ionuț Răzvan (medicina muncii), prof. dr. Daniel Mureșan (ginecolog), dr. Daniela Vornicescu (dermatolog).

În anul 2024, Medlife a avut venituri operaționale de 2,7 miliarde lei și profit după impozitare de 16,7 milioane de lei. Grupul MedLife reunește peste 5.000 de medici angajați și colaboratori, din toate specialitățile medicale, și peste 3.300 de asistenți medicali. În plus, la 31 decembrie 2024, peste 2.800 de angajați cu normă întreagă lucrau în funcții administrative și de suport.

Listată pe Bursa de Valori București, Medlife are o valoare de piață de 3,47 miliarde de lei.

Compania a fost fondată la București, în anul 1996, de doctorița Mihaela Marcu. Ea a înțeles încă din perioada comunistă a României ce înseamnă un sistem medical privat de înaltă performanță, pentru că a plecat în Germania de Vest încă din anul 1986, soțul său fiind directorul Frankfurt-Bucharest Bank.

Compania medicală privată a cunoscut o creștere accelerată după anul 2004, de când conducerea business-ului a fost preluată de către fiul fondatoarei, Mihai Marcu (în vârstă de 55 de ani în prezent), care a renunțat atunci la o carieră bancară de succes.