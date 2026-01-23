Skip to content

Concedieri la Vimeo, la 5 luni de la cumpărarea platformei video de o companie IT din Italia. Fost vicepreședinte: „Eu, împreună cu o mare parte din companie, am fost afectați de concederi”

Thumbnail
Sursă: © Lucian Milasan | Dreamstime.com

Platforma Vimeo concediază o parte din forța sa de muncă la nivel global, conform unor surse Business Insider, citate de TechCrunch, la câteva luni după ce a fost cumpărată de compania italiană Bending Spoons.

Anul trecut, în septembrie, conglomeratul IT Bending Spoons a cumpărat Vimeo pentru 1,38 miliarde dolari, delistând platforma video de la bursa Nasdaq.

Bending Spoons a confirmat concedierile către Business Insider, dar nu a spus câți oameni și-ar pierde locurile de muncă. În schimb, fostul vicepreședinte global de Brand și Creativitate de la Vimeo, Dave Brown, a scris pe LinkedIn că el, împreună cu „o mare parte din companie” au fost afectați de concedieri.

Nu este prima companie cumpărată de Bending Spoons care trece printr-un parcurs similar. Compania italiană a cumpărat în 2024 platforma de transfer online WeTransfer, așa cum am mai scris pe site. La mai puțin de două luni după anunț, CEO-ul Luca Ferrari a anunțat că Bending Spoons intenționează să concedieze 75% din forța de muncă a WeTransfer.

De asemenea, acum patru ani, compania a cumpărat aplicația de notițe Evernote, în urma căreia a concediat toți angajații de la acea vreme și a relocat operațiunile în Europa.

Vimeo a fost fondată în anul 2004 și are birouri în New York, SUA. Compania se concentrează pe livrarea de videoclipuri de înaltă definiție pe o gamă largă de dispozitive și operează pe un model de afaceri software ca serviciu (SaaS). Platforma oferă instrumente pentru crearea, editarea și difuzarea video, împreună cu soluții software pentru întreprinderi și mijloace pentru profesioniștii video de a se conecta cu clienții și alți profesioniști.

În luna mai 2021, Vimeo s-a listat pe Bursa Nasdaq, dar nu a reușit să susțină vârful din epoca pandemiei, stimulat de munca și școala de la distanță.

Afaceri

Distribuitorul LVMH în România, amendat cu 4,5 milioane de lei de Consiliul Concurenței pentru interzicerea vânzărilor de ochelari de lux online

Directorii generali măresc miza pe inteligența artificială, transformare, fuziuni și achiziții pentru stimularea creșterii afacerilor, în 2026 (studiu)

Șomajul a crescut în România, iar numărul locurilor de muncă vacante a scăzut, în timp ce creșterea creditării rămâne sub nivelul inflației (raport)

Logoul TikTok pe telefon, în fața steagului SUA

Afacerea TikTok din SUA, „salvată” de la interzicere, printr-o societate mixtă

Calin Cozma-centru

Patron din HoReCa: „Românii sunt mai săraci și nu prea mai ies la restaurant”. „Litoralul românesc a fost catastrofal”

Antreprenorii RBL: „Mediul de afaceri și-a demonstrat capacitatea de a-și îndeplini obligațiile, este momentul ca statul să răspundă cu aceeași determinare”. IMCA și impozitul progresiv, amenințări pentru mediul de business

Elena Alexandru - antreprenoare regim hotelier

Mai merge afacerea de închirieri în regim hotelier, în România? „Vor ieși din piață cei care nu aveau apartamente profitabile”- Elena Alexandru, președinta patronatului din domeniu