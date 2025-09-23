Mai puțin de 10% dintre români au încredere în influenceri când fac cumpărături online

Puțin peste 6% dintre români spun că au încredere în influenceri atunci când aleg produse sau servicii online, arată un studiu, care mai spune că 1 din 6 români are încredere în informațiile date de inteligența artificială pentru alegerile de cumpărături.

Când vine vorba de recomandări de cumpărare pentru un produs sau un serviciu online, românii țin cont cel mai mult de părerile familiei și ale prietenilor, cu mai mult de trei sferturi dintre opțiuni (77% dintre respondenți).

La polul opus, influencerii au cel mai mic grad de încredere, de puțin peste 6%, în rândul alegerilor românilor pentru cumpărături online.

Cu toate că influencerii se află la coada clasamentului încrederii românilor, peste 58% dintre respondenți spun că au cumpărat produse doar pentru că le-au văzut pe social media, arată datele din Radiografia eCommerce 2025, studiu realizat de easySales.

Inteligența artificială este luată în considerare de 16% dintre respondenții studiului.

„La nivel de eCommerce, românii par să danseze un tango complicat cu tehnologia: o îmbrățișează, dar nu o lasă să conducă prea mult. Potrivit studiului nostru care ne disecă obiceiurile de consum, 19% dintre noi folosim frecvent ChatGPT sau alte AI-uri pentru a compara produse, găsindu-le foarte utile. Alți 32% le încearcă ocazional, iar un sfert sunt curioși, dar încă nu au apăsat butonul”, declară Ciprian Cazacu, CEO și cofondator easySales.

Studiul va fi făcut public în data de 25 septembrie, în cadrul evenimentului eCommerce Talks, alături de discuții concentrate pe Inteligența Artificială și masterclass-uri axate pe subiectele relevante ale momentului.