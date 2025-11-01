LISTA investitorilor chemați de UE să participe la Scaleup Europe Fund, fondul european de miliarde de euro, pentru finanțarea companiilor de tehnologie în expansiune

Comisia Europeană a chemat la discuții, zilele trecute, un grup de investitori din mai multe țări UE, pentru a participa, eventual, la înființarea viitorului Scaleup Europe Fund, un mega-fond de miliarde de euro, pentru finanțarea „celor mai promițătoare” companii europene de tehnologie, cu potențial de expansiune pe piețele internaționale.

La reuniunea convocată de comisarul european pentru startup-uri, cercetare și inovare, bulgăroaica Ekaterina Zaharieva, au participat, printre alții:

Grupul Băncii Europene pentru Investiții (BEI),

Novo Holdings - fond de investiții susținut de compania farmaceutică Novo Nordisk (Danemarca),

EIFO (Export and Investment Fund of Denmark),

CriteriaCaixa- grup financiar din Spania,

Santander/Mouro Capital - Spania,

Fondazione Compagnia San Paolo/Intesa Sanpaolo/Fondazione Cariplo - Italia,

APG Asset Management (în numele fondului olandez de pensii ABP),

Wallenberg Investments - Suedia,

BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) - Polonia.

Acești investitori vor colabora îndeaproape cu Comisia Europeană pentru înființarea și capitalizarea fondului Scaleup Europe, care se va axa pe finanțarea companiilor deep-tech (tehnologii profunde).

Ei au convenit ca Scaleup Europe Fund să acorde preponderent investiții de capital de creștere (growth capital) și investiții în stadii avansate de dezvoltare a companiilor (late-stage investments), în schimbul unor pachete de acțiuni în business-urile respective.

Ca domenii de interes, viitorul fond european va finanța un spectru larg de tehnologii strategice europene:

inteligență artificială,

tehnologii cuantice,

Semiconductori,

robotică și sisteme autonome,

tehnologii energetice,

tehnologii spațiale,

biotehnologii,

tehnologii medicale,

materiale avansate,

agritech.

Scaleup Europe Fund va funcționa ca un fond de creștere, administrat și cofinanțat privat, care va investi în runde majore de finanțare conduse de companii europene.

Comisia Europeană, împreună cu ceilalți investitori fondatori, va selecta o companie de administrare care va gestiona implementarea fondului. Un apel public pentru selectarea firmei de management urmează să fie lansat în curând.

Comisia Europeană își propune ca fondul Scaleup Europe să poată începe primele investiții în primăvara anului 2026.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: