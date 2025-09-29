Listă: Antreprenorii premiați la Ambasada Franței, din București

11 antreprenori și lideri de organizații au fost premiați în cadrul unui eveniment organizat de un hub pentru afacerile românești și franceze, organizat la Ambasada Franței din București.
Organizația La French Tech Bucharest a postat pe LinkedIn lista câștigătorilor din cadrul evenimentului principal, la care au participat peste 500 invitați, printre care antreprenori, inovatori, directori și „prieteni”.
Listă: Antreprenorii premiați de French Tech Bucharest
- Ioan Iacob (FlowX.ai) – Premiul Antreprenorului în serie;
- Ruxandra Șerban (Vent d’Est) – Premiul „Inspiring Woman in Business”;
- Lavinia Ioniță (Sorcova Health) – Premiul Antreprenorului Român în Franța;
- Roxana Rotaru (Hedi) - Premiul Antreprenorului Român în Franța;
- Gad Rodolphe Aiach (Mozar) –Premiul Antreprenorului francez nou în România;
- Philippe Beucher (RSight) – Premiul Antreprenorului francez în România;
- Eric Nemo & Andrei Moisa (EVA VR);
- Cyril Legrix (Climato Sfera) – Premiul pentru Organizație Neguvernamentală;
- Thierry Ollivero (Air Liquide Romania) – Premiul pentru CEO-ul francez în România;
- Bogdan Badea (eJobs) – Premiul pentru CEO-ul român.