Listă: Antreprenorii premiați la Ambasada Franței, din București

11 antreprenori și lideri de organizații au fost premiați în cadrul unui eveniment organizat de un hub pentru afacerile românești și franceze, organizat la Ambasada Franței din București.

Organizația La French Tech Bucharest a postat pe LinkedIn lista câștigătorilor din cadrul evenimentului principal, la care au participat peste 500 invitați, printre care antreprenori, inovatori, directori și „prieteni”.

Listă: Antreprenorii premiați de French Tech Bucharest