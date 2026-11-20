Șase firme românești au fost incluse într-un top Deloitte al companiilor de tehnologie cu cea mai mare creștere din regiune. De asemenea, alte trei startup-uri locale au fost recunoscute la nivel regional, potrivit unui comunicat transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Firmele românești Infosec Center, Finqware, PetroSol, Lendrise, Symphopay și Aqurate sunt în topul companiilor de tehnologie cu cea mai mare creștere din regiune, fiind incluse în categoria principală a clasamentului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală 2026.

Listă: Firme românești incluse în topul Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală 2026

1. Infosec Center se află pe locul 3, cu o rată de creștere de 6.668%. Este o companie de securitate cibernetică, inteligență artificială și transformare digitală, care dezvoltă soluții pentru infrastructuri industriale, agricultură inteligentă și educație digitală.

2. Finqware, care automatizează activitățile de trezorerie prin open banking, conectând conturi bancare și centralizând lichiditățile, plățile, încasările și reconcilierea financiară, s-a clasat pe locul 20, cu o rată de creștere de 729% înregistrată în perioada 2022-2025.

StartupCafe.ro a realizat recent și un video interviu cu Cosmin Cosma, co-fondator și CEO Finqware.

3. PetroSol, companie care dezvoltă sisteme software integrate pentru automatizarea și digitalizarea stațiilor de carburanți, ocupă locul 22, cu o rată de creștere de 663%.

4. Lendrise, care se află pe locul 34, cu o rată de creștere de 526% în ultimii patru ani, dezvoltă soluții fintech pentru evaluarea bonității, a riscului de credit și a identității financiare.

5. Symphopay, clasată pe locul 35, cu o rată de creștere de 511%, oferă o platformă de orchestrare a plăților care conectează comercianții la mai multe bănci și procesatori și permite gestionarea centralizată a tranzacțiilor de tip omnichannel.

6. Aqurate, care ocupă locul 47, cu o rată de creștere de 371%, dezvoltă o platformă SaaS bazată pe inteligență artificială pentru comerțul electronic, care personalizează experiența de cumpărare și îmbunătățește descoperirea produselor.

Trei startup-uri românești au primit recunoașteri speciale

La categoria „Impact Stars”, care premiază competitorii ale căror produse sau servicii au efecte pozitive asupra societății, mediului, diversității sau zonei de inovație în domenii precum fintech, securitate cibernetică, ESG, medtech/biotech și apărare, clasamentul Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală 2026 oferă recunoaștere companiilor românești Smart Fintech și Headlight Solutions.

Smart Fintech dezvoltă infrastructură open banking pentru plăți directe între conturi bancare și agregarea informațiilor bancare, integrabilă în aplicații financiare și operaționale, iar Headlight Solutions proiectează și produce soluții hardware și software pentru protecția informațiilor, comunicații criptate și sisteme interactive personalizate.

În plus, Irisphera primește o recunoaștere specială la categoria „AI Value Driver”, prin care Google Cloud, partenerul de tehnologie la nivel regional al competiției, împreună cu Deloitte, oferă recunoaștere companiilor care demonstrează potențialul de utilizare a inteligenței artificiale la scară largă pentru generarea unui impact real asupra businessului.

Irisphera oferă o platformă bazată pe inteligență artificială pentru personalizarea experienței de cumpărare online în industria modei, cu accent pe reducerea incertitudinii privind mărimea și potrivirea produselor și scăderea retururilor.

„România are anul acesta șase companii în clasamentul principal Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrala - cea mai numeroasă prezenta românească din ultimii 11 ani. Performanța companiilor românești confirmă capacitatea antreprenorilor locali de a construi soluții tehnologice și de a le transforma în afaceri cu ritmuri solide de creștere. Clasarea Infosec Center pe podiumul regional, alături de prezența altor cinci companii românești în clasamentul principal Fast 50 și de cele trei recunoașteri speciale, este cu atât mai importantă într-o perioadă în care creșterea trebuie susținută de modele de business solide, capacitate de extindere și inovație cu aplicabilitate reală. Diversitatea câștigătorilor ne arată totodată că România dezvoltă competențe tehnologice competitive în tot mai multe sectoare ale economiei”, a spus Andrei Ionescu, Partener, Consulting Market Leader pentru Deloitte România și coordonatorul programului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală în România.

Companiile de tehnologie cu cea mai mare creștere din Europa Centrală

Câștigătorul principalei categorii a clasamentului, care oferă recunoaștere companiilor de tehnologie înființate în urmă cu cel puțin patru ani și care au cea mai rapidă creștere în Europa Centrală, este Pulsetto, o companie lituaniană de tehnologie din domeniul sănătății, cu o creștere a veniturilor de 20.679%, care dezvoltă soluții pentru gestionarea stresului, susținerea refacerii după efort și îmbunătățirea somnului.

Companiile incluse în clasamentul principal din acest an au înregistrat o creștere medie de 1.640%.

Clasamentul din acest an, aflat acum la cea de-a 27-a ediție, este dominat de jucători din domeniul software (31), urmat de domeniile fintech (șapte companii), hardware (patru companii), media și divertisment (patru companii), tehnologii pentru mediu (două companii) și sănătate (două companii).

Pe lângă categoria principală, care include companiile cu cea mai mare creștere din sectorul tehnologiei, programul Deloitte 2026 Central Europe Technology Fast 50 include și categoria „Companies to watch”, care oferă recunoaștere startup-urilor care încă nu îndeplinesc criteriile pentru clasamentul principal Fast 50. Prima poziție din această categorie, în care au intrat companii cu venituri de minimum 10.000 de euro în 2023 și de cel puțin 30.000 de euro în 2025, i-a revenit studioului ceh de jocuri pentru dispozitive mobile Terahype, care a înregistrat o rată de creștere de 3.676%.

Categoria „AI Value Driver”, prin care Google Cloud, partenerul de tehnologie la nivel regional al competiției, oferă recunoaștere companiilor care folosesc inteligența artificială pentru a genera un impact pozitiv asupra companiilor, consumatorilor finali și societății în ansamblu, este dominată anul acesta compania cehă de deep-tech MAIA Labs. Startup-ul dezvoltă soluții de endoscopie bazate pe inteligență artificială pentru depistarea cancerului colorectal, ajutând medicii să identifice leziuni care altfel ar putea trece neobservate.

Pentru a fi eligibile pentru principala categorie a competiției Technology Fast 50, companiile trebuie să îndeplinească unele condiții financiare, și anume să aibă venituri operaționale anuale de minimum 50.000 de euro în primii trei ani analizați (2022-2024) și de cel puțin 100.000 de euro în 2025. De asemenea, acestea trebuie să aibă sediul în Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, România, Slovacia sau Ucraina și să dezvolte tehnologii patentate ori să dețină drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora.