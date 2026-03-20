VIDEO „AI-ul este la grădiniță”. De ce acest fondator de fintech pentru afaceri nu se grăbește să integreze AI cu date financiare

„Aceste trei elemente, că nu ai 100% probabilitate de succes, că ai foarte multe false positive, că durează și consumă bani, îmi spun mie că în momentul ăsta AI-ul e la grădiniță. Îl așteptăm să ajungă în clasa a noua, noi între timp ne mai uităm la el”, a spus Cosmin Cosma, co-fondator și CEO Finqware, o platformă de centralizare și automatizare a datelor bancare pentru companii, la podcastul „AI Business, AI Parte”, unde a mai discutat despre parcursul său în antreprenoriat și viziunea sa despre AI, bănci și sectorul de fintech.

Urmăriți podcastul video integral pe YouTube.

Directorul general Finqware spune că inteligența artificială actuală încă nu este pregătită pentru implementare în domeniul financiar. AI-ul, în sine predispus la halucinații, încă nu poate fi introdus într-un domeniu care cere acuratețe 100%:

„Am avut un proiect pe care l-am făcut împreună cu un partener de-al nostru și sponsorizat de către un furnizor de tehnologie, un experiment în care am luat 10 milioane de tranzacții anonimizate de tip corporate. (...) Le-am anonimizat și am pus AI-ul... Deci noi ce facem? Noi tragem datele de la bănci și trebuie să le dăm în ERP-ul clientului. Ca să le dăm în ERP-ul clientului, ne-am gândit cum ar fi să le îmbunătățim, adică pe lângă ce îmi dă banca, să mai pun niște categorii astfel încât ERP-ul clientului să știe exact cum să le mapeze în contabilitatea companiei client. (...) Vestea bună este că, într-adevăr, AI-ul are teoretic capacitatea de a face această etichetare a tranzacțiilor. 95%, după vreo lună și ceva de prompt engineering, ajungeau să fie etichetate corect. Vestea proastă sunt cele 5%” - Cosmin Cosma.

În același timp, procesarea unui nivel de date așa de mare durează timp, iar asta nu mai înseamnă „real time”, și este și o operațiune scumpă, consumând energie și bani, spune Cosmin.

De aceea, el nu crede în „hype-ul” din jurul inteligenței artificiale:

„Acum e ca o modă. Au mai fost mode din astea, a fost moda blockchain (...), toată lumea era cu blockchain-ul. A fost moda metaverse, toată lumea era cu metaverse-ul. Deci mode din astea am tot auzit în ultimii ani. Există, ele au rolul lor, inclusiv în progresul tehnologic. Adică, OK, poate nu toate companiile care în momentul ăsta și-au luat domeniul „.ai” fac și AI, dar câteva dintre ele chiar fac și câteva dintre ele ajută în progresul ăsta. Eu sunt pro genul ăsta. Avem nevoie de o căutare continuă a noilor tehnologii. Ce se întâmplă în ecosistem este bine, că înseamnă o căutare continuă a noilor tehnologii. În Open Banking a fost la fel” – Cosmin Cosma, co-fondator Finqware.

Cosmin, care a terminat inițial Facultatea de Filosofie la Universitatea din București, a pornit Finqware în anul 2017, după ce a pornit în lumea businessului prin deținerea unei agenții bancare, acum aproximativ 20 de ani. „Eram proprietarul unei francize bancare undeva la Galați și mă uitam la cum se întâmplă interacțiunea asta dintre bănci și clienții lor. (...) Primul om care te întâmpina era bodyguardul, care te întreba „ce doriți? să încasați alocația? să deschideți un cont?”, da. Asta era interacțiunea dintre bănci și clienți”.

Prin 2007, el a venit în București, unde a făcut un MBA, apoi și-a dat demisia din zona de banking în anul 2013 și a început să facă diverse companii „unele dintre ele de succes, altele le-am închis pentru că nu erau suficient de profitabile”. În 2017, Cosmin Cosma a aflat de directiva europeană PSD2, care impune băncilor să-și deschidă API-uri, canale de date, despre care crede că au schimbat interacțiunea între bănci și clienții lor, iar așa a pus bazele Finqware.

Acum, diferite companii mari românești și europene, din domenii ca real estate, medicină și servicii, folosesc soluțiile de open banking oferite de compania românească.

Situația fintech-ului românesc

Ca președinte al Asociației Române de Fintech, RoFintech, Cosmin a spus la podcast că firmele românești de tehnologie financiară „îndrăznesc să facă business profitabil”, atât în țară, cât și în afară. La înființarea asociației în 2020, erau 19 startup-uri din domeniu membre, iar acum, numărul a crescut la 33.

El consideră că ecosistemul de fintech este un „avanpost” pentru bănci, pentru că firmele „vor inova primele cu AI (...) sunt subiectiv, dar pariez pe fintech-uri că le învață pe bănci ce să facă cu AI. (...) Așa e normal, că tu ești o bancă, cea mai mare bancă dintr-o țară, nu poți să vii cu ultimele chichițe care încă nu sunt încă testate”.

Cosmin Cosma subliniază și faptul că piața AI actuală este într-un „curent de accelerare”:

„E o perioadă foarte faină, dar în același timp e și o perioadă foarte angoasantă. Și aici vreau să atrag atenția că stau câteodată și mă gândesc - „unde ne grăbim?” Adică în fiecare săptămână apare „The New Opus 4.7”... mamă, ăsta este „the best”, săptămânal, de unde se lansau produse odată pe an sau odată la cinci luni. (...) Există acest curent al accelerării, care, din perspectiva noastră ca oameni, și trec la componenta de filozofie din pregătirea mea, înseamnă angoasă, are un impact direct asupra felul în care ne simțim în lumea înconjurătoare”, a spus fondatorul la podcast.

Perspective de viitor

Directorul general al Finqware se așteaptă ca interacțiunea noastră, ca oameni, cu inteligența artificială să se mute de pe ecrane la nivel conversațional, dar că acest lucru presupune și o infrastructură care va fi reglementată:

„Toate componentele din această simplă interacțiune cu banca în care eu îi spun lui Claudiu: „Claudiu, te rog frumos, trimite-i niște bani soției mele”... există o întreagă infrastructură în spate care cumva va începe să funcționeze, va fi reglementată, ea deja e preexistentă, când vorbim de open banking; open banking-ul e deja acolo și este infrastructura pe care genul ăsta de lucruri se va baza”.

Urmăriți podcastul video integral pe YouTube: