Fintech-ul românesc Finqware accelerează extinderea în Europa. Angajări în România, Ungaria și Croația

Fintech-ul românesc Finqware accelerează extinderea în Europa Centrală și de Est și recrutează pentru 11 poziții în România, Ungaria și Croația, în domenii precum dezvoltare comercială, plăți, relația cu clienții și conformitate, potrivit Profit.ro.

Noile angajări vin după o perioadă în care compania și-a extins infrastructura bancară în mai multe țări europene și a început să transforme această acoperire tehnică într-o prezență comercială regională.

Fondată în România în 2018 de Cosmin Cosma, Dănuț Covalciuc și Dumitru Țăraianu, Finqware dezvoltă infrastructură Open Banking și soluții prin care companiile își pot automatiza operațiunile financiare și gestiona conturile deschise la mai multe bănci. Evoluția startup-ului este prezentată și în cronologia oficială Finqware.

Ungaria, cea mai puternică extindere din 2025

Unul dintre cele mai clare semnale ale strategiei regionale vine din Ungaria.

Finqware spune că aceasta a fost piața pe care a înregistrat cea mai puternică extindere în 2025.

Platforma FinqTreasury ajunsese acolo la o acoperire de aproximativ 95% a conectivității bancare, peste 1.000 de conturi conectate și mai mult de 45.000 de înregistrări de tranzacții procesate zilnic.

În același timp, compania și-a extins conectivitatea bancară în Bulgaria, Polonia, Cehia, Slovenia și Slovacia, ajungând să conecteze câte șapte dintre principalele bănci din fiecare dintre aceste piețe.

Extinderea în regiune devenise vizibilă încă din 2025. În februarie acelui an, compania raporta 9,5 milioane de apeluri API într-o lună, 2.200 de companii conectate și acoperire în 19 țări europene.

Datele arată o schimbare importantă în evoluția fintech-ului: problema nu mai este doar conectarea tehnică la băncile din alte țări, ci transformarea acestei infrastructuri într-un business comercial regional.

Finqware își construiește prezența comercială în Croația

Croația este una dintre piețele pe care această strategie devine acum mai vizibilă.

Finqware caută un Business Development Manager pentru Croația, care ar urma să dezvolte relațiile cu companiile mari și directorii financiari locali, să atragă clienți enterprise și să construiască o rețea de parteneri.

Compania spune explicit în anunț că se extinde pe piața croată.

Modelul ales nu presupune însă, cel puțin în această etapă, un birou clasic. Poziția este remote și presupune activitate pe teren, iar relația contractuală este prevăzută sub forma unui contract de servicii cu un colaborator independent.

Candidatul va lucra direct cu conducerea Finqware și va avea ca obiectiv inclusiv construirea unui pipeline de clienți enterprise în Croația.

Este un model care permite unei companii fintech relativ mici să intre comercial pe o piață nouă fără să construiască de la început o structură locală costisitoare.

Polonia și Bulgaria apar tot mai clar pe harta regională

Semnalele privind următoarele piețe nu vin doar din conectivitatea bancară și recrutări.

Site-ul Finqware este deja disponibil, pe lângă engleză și română, în maghiară, poloneză și bulgară, ceea ce arată că firma și-a pregătit deja infrastructura comercială online pentru aceste piețe. Direcția poate fi urmărită și în cronologia oficială a companiei.

În plus, în anunțurile pentru poziții comerciale, compania menționează ca avantaj cunoașterea unor limbi precum croata, bulgara, greaca și ceha, iar în alte recrutări apare și poloneza.

Acestea se suprapun în mare măsură peste regiunea în care Finqware și-a extins deja infrastructura tehnică.

Strategia care se conturează este una graduală: conectivitate bancară, clienți regionali, oameni comerciali care cunosc piața și, ulterior, extinderea vânzărilor.

Cu ce bănci lucrează Finqware

Finqware nu este doar un agregator care se conectează tehnic la conturile bancare ale companiilor.

Tehnologia sa este folosită direct și de bănci.

Compania menționează în prezent Banca Transilvania, CEC Bank și Salt Bank printre instituțiile financiare care folosesc tehnologia Finqware pentru furnizarea de servicii Open Banking și de plată către propriii clienți.

Banca Transilvania și CEC Bank se numără printre partenerii mai vechi ai startup-ului. Finqware arăta încă din 2022 că tehnologia sa permitea clienților acestora să consulte conturi de la alte bănci și să inițieze plăți din aplicațiile proprii, în contextul dezvoltării serviciilor de Open Banking în România.

Separat, infrastructura Finqware permite conectarea la peste 150 de bănci din mai mult de 20 de țări europene.

Această cifră nu trebuie confundată însă cu numărul băncilor cliente ale Finqware. O parte dintre instituții sunt conectate prin API pentru ca firmele care folosesc Finqware să-și poată agrega conturile și automatiza operațiunile financiare.

De la Open Banking la automatizarea finanțelor companiilor

Și produsul în jurul căruia Finqware încearcă să se extindă s-a schimbat față de primii ani ai startup-ului.

Compania s-a dezvoltat inițial ca furnizor de infrastructură Open Banking pentru bănci și aplicații financiare.

În 2022, Finqware a primit de la Banca Națională a României licența de instituție de plată pentru servicii de informare despre conturi și inițiere de plăți. Prin mecanismul european de pașaportare, licența îi permite să opereze în toate cele 27 de state ale Uniunii Europene.

În ultimii ani, însă, compania a pus un accent tot mai mare pe FinqTreasury, o platformă adresată direct departamentelor financiare ale companiilor.

Aceasta permite unei firme care lucrează cu mai multe bănci și mai multe conturi să își vadă pozițiile financiare într-un singur loc, să automatizeze reconcilierea tranzacțiilor și să gestioneze plățile.

Finqware menționează printre companiile care folosesc soluția în România nume precum MedLife, NEPI Rockcastle, One United Properties, Rompetrol, Signal Iduna, FAN Courier și Autonom.

Compania a intrat și mai adânc pe segmentul plăților.

În 2025, Finqware și METRO România au lansat un sistem prin care clienții profesioniști ai retailerului pot plăti direct din contul bancar, prin tehnologie Open Banking, fără utilizarea cardului.

În mai 2026, fintech-ul a lansat și FinqData, un API prin care platformele ERP, aplicațiile de contabilitate și alte sisteme financiare pot primi date bancare standardizate din mai multe piețe europene.

De la primul an pe profit la tentativa de scalare regională

Extinderea vine după o schimbare importantă și în situația financiară a startup-ului.

Finqware anunța în 2024 că anul precedent fusese primul său an pe profit, după o creștere de patru ori a veniturilor față de 2022. Marja EBITDA preliminară raportată atunci era de 29%, potrivit datelor publicate de companie.

Cel mai recent indicator extern privind ritmul de creștere vine de la Deloitte.

În august 2026, Finqware a fost clasată pe locul 125 în Deloitte EMEA Technology Fast 500 2025, clasamentul companiilor de tehnologie cu cea mai rapidă creștere din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Fintech-ul a fost compania românească de tehnologie cel mai bine clasată în ediția respectivă. Anterior, Finqware ocupase locul 17 în Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală, cu o creștere de 1.250%, clasament despre care StartupCafe.ro a scris în noiembrie 2025.

În aprilie 2026, compania a adus-o în echipă pe Anca Motca, fost executiv ING Bank și Garanti BBVA, în funcția de Head of Partnerships & Growth.

Numirea a fost prezentată de Finqware drept parte a strategiei prin care vrea să își accelereze expansiunea comercială în Europa.

Noul val de recrutări din România, Ungaria și Croația se înscrie astfel într-un trend început anterior.

Finqware a construit deja o infrastructură care poate conecta băncile și conturile companiilor dintr-o bună parte a Europei Centrale și de Est.