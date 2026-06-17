Au început înscrierile la Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală. Companiile tech se pot înscrie până pe 31 august

Companiile de tehnologie din România și alte opt state din Europa Centrală se pot înscrie până la 31 august 2026 la cea de-a 27-a ediție a competiției Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală. În clasamentul principal vor intra cele mai dinamice 50 de firme din regiune, în funcție de creșterea veniturilor în perioada 2022-2025.

Programul include și categorii dedicate startup-urilor aflate într-o etapă mai timpurie de dezvoltare, companiilor cu impact social și firmelor care folosesc inteligența artificială pentru a genera rezultate de business.

Cele mai dinamice 50 de companii de tehnologie din regiune intră în clasament

Deloitte România a anunțat deschiderea înscrierilor pentru ediția cu numărul 27 a competiției regionale Technology Fast 50 Europa Centrală, program prin care atât companiile mature, cât și startup-urile își pot face cunoscute produsele și serviciile și își pot consolida poziția pe piețele pe care activează.

Clasamentul principal va reuni cele mai dinamice 50 de companii de tehnologie din Europa Centrală, indiferent de dimensiune, pe baza creșterii procentuale a veniturilor din ultimii patru ani, respectiv perioada 2022-2025. Sunt eligibile companii din domenii precum comunicații, tehnologii pentru mediu, fintech, hardware, sănătate și științe medicale, media și divertisment sau software, atât din sectorul privat, cât și din cel public.

Pentru a putea participa, companiile trebuie să fi înregistrat venituri operaționale anuale de minimum 50.000 de euro în fiecare dintre primii trei ani ai perioadei analizate, respectiv 2022-2024, și de cel puțin 100.000 de euro în 2025. În plus, acestea trebuie să aibă sediul central într-o țară din Europa Centrală și să dezvolte tehnologii patentate sau să dețină drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora.

O categorie dedicată startup-urilor care nu îndeplinesc încă toate criteriile

Pe lângă clasamentul principal, competiția include și categoria „Companies to Watch”, destinată companiilor care nu îndeplinesc încă toate criteriile necesare pentru clasamentul Fast 50. Aceste firme trebuie să fie active de cel puțin trei ani, să fi fost înființate în 2022 și să fi avut venituri operaționale de minimum 10.000 de euro în primul an de activitate, respectiv 2023, precum și de cel puțin 30.000 de euro în 2025.

Programul include și distincția „Impact Stars”, acordată companiilor ale căror produse sau servicii au efecte pozitive asupra societății, mediului, diversității sau zonei de inovație. Pentru această categorie sunt vizate companii active în domenii precum fintech, securitate cibernetică, ESG, medtech, biotech sau apărare.

Totodată, Google Cloud, partenerul tehnologic regional al competiției, acordă împreună cu Deloitte recunoașterea specială „AI Value Driver”. Câștigătorii sunt selectați dintre toate companiile înscrise în ediția din 2026, în urma unei evaluări realizate de echipe comune Google Cloud și Deloitte, care analizează potențialul demonstrat de utilizare a inteligenței artificiale la scară largă pentru generarea unui impact concret asupra afacerilor.

Deloitte: Ecosistemul local de tehnologie își consolidează poziția în regiune

„Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală rămâne, de peste două decenii, o platformă de referință pentru recunoașterea companiilor care demonstrează nu doar creștere accelerată, ci și capacitatea de a transforma inovația tehnologică în valoare reală de business. Vedem constant cum ecosistemul din România își consolidează maturitatea și competitivitatea la nivel regional, iar ediția din acest an este o nouă oportunitate pentru antreprenori și lideri din teDin 2008 și până în prezent, peste 55 de companii locale au fost incluse în clasamentul Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală, fie în categoria principală, fie în categorii speciale. Printre acestea se numără agenția de turism Vola.ro, care a ocupat primul loc în Europa Centrală în anii 2011, 2012 și 2013, precum și UiPath, care a primit distincția „Most disruptive innovation” în 2017”, a declarat Andrei Ionescu, Consulting Market Leader, Deloitte România, și liderul programului Fast 50 în România.

Andrei Ionescu, Consulting Market Leader, Deloitte România, și liderul programului Fast 50 în România

Potrivit acestuia, la ediția din 2025, patru companii românești au intrat în clasamentul principal al competiției: Finqware, pe locul 17, Questo, pe locul 18, Footprints AI, pe locul 21, și Steepsoft AI, pe locul 28. În categoria „Companies to Watch” a fost inclus startup-ul Licenseware, iar CashClub, UNY și Rayscape au fost recunoscute la categoria „Impact Stars”.

Peste 55 de companii românești au fost incluse în program din 2008 până în prezent

Din 2008 și până în prezent, peste 55 de companii locale au fost incluse în clasamentul Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală, fie în categoria principală, fie în categorii speciale. Printre acestea se numără agenția de turism Vola.ro, care a ocupat primul loc în Europa Centrală în anii 2011, 2012 și 2013, precum și UiPath, care a primit distincția „Most disruptive innovation” în 2017.

La ediția din 2025, patru companii românești au intrat în clasamentul principal al competiției: Finqware, pe locul 17, Questo, pe locul 18, Footprints AI, pe locul 21, și Steepsoft AI, pe locul 28. În categoria „Companies to Watch” a fost inclus startup-ul Licenseware, iar CashClub, UNY și Rayscape au fost recunoscute la categoria „Impact Stars”.

Clasamentul final va fi anunțat în noiembrie

Companiile din România, Polonia, Cehia, Slovacia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania și Ucraina se pot înscrie la ediția din acest an până pe 31 august 2026. Clasamentul final al Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală va fi anunțat în luna noiembrie. Detaliile privind criteriile de eligibilitate și înscrierea online sunt disponibile pe pagina dedicată competiției.



















