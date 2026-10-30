Lime, despre noile reguli din București privind trotinetele: „Nu putem aprecia în acest moment care va fi impactul noilor reglementări”

Americanii de la Lime, care închiriază trotinete electrice prin aplicație și în câteva orașe din România, afirmă, într-un răspuns transmis la cererea StartupCafe.ro, că au colaborat cu autoritățile încă de la intrarea pe piață și că vor analiza în perioada următoare impactul noilor reglementări privind trotinetele de închiriat din București.

„Siguranța este prioritatea noastră în tot ceea ce facem – de la proiectarea și întreținerea vehiculelor, până la educarea utilizatorilor și colaborarea cu autoritățile locale pentru a crea condiții de deplasare mai sigure. Peste 99,99% dintre cursele efectuate cu Lime în 2025 s-au încheiat fără incidente raportate”, afirmă operatorul de trotinete electrice.

Firma americană spune că a colaborat cu autoritățile pentru reglarea vitezei vehiculelor și pentru instituirea zonelor cu viteză limitată sau a zonelor în care circulația cu trotinetele este interzisă, în București și în alte orașe. „De asemenea, compania le cerea utilizatorilor să își confirme vârsta de 18 ani în aplicație încă dinainte de adoptarea acestui regulament.”

Lime va analiza în perioada perioada următoare impactul reglementărilor:

„Nu putem aprecia în acest moment care va fi impactul noilor reglementări, vom analiza în perioada următoare când vom dezvolta proiecția bugetară a companiei pe anul 2027.”

Platforma spune că a susținut în dezbaterile publice că Bucureștiul ar trebui să țină cont de propriul context economic și urban, „astfel încât să se instituie un tarif care ar trebui să fie proporțional nu doar cu scopul administrativ pe care îl servește, ci și cu contextul economic local”.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat recent un nou regulament pentru închirierea trotinetelor electrice. Principala modificare este că vor putea închiria trotinete electrice persoanele care au minim 18 ani. Sunt și alte schimbări, inclusiv legate de modul în care vor putea să fie lăsate trotinetele, a relatat HotNews.

Ca urmare a noului regulament, fondatorul startup-ului românesc Splash, Octavian Marian, a anunțat că-și va închide afacerea, afirmând că pierde astfel peste 1 milion EUR pe care i-a investit în afacerea sa, așa cum s-a mai scris pe site. Un alt „rival”, Bolt, a susținut că reglementarea trotinetelor electrice în regim de închiriere din București va încuraja „utilizarea trotinetelor personale, care nu beneficiază în mod necesar de aceleași mecanisme de siguranță”, potrivit unui răspuns acordat StartupCafe.ro.