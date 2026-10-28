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„A fost o nebunie care a costat mai bine de 1 milion EUR” – un antreprenor român își închide afacerea cu trotinete în urma noilor reguli din București

Splash
Splash Sursă: https://scontent.ftce2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/862311127_10244901340209248_5875896038586197097_n.jpg?stp=dst-jpg_tt6&cstp=mx1600x1600&ctp=s1600x1600&_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=EPndJ4qgla4Q7kNvwEZs_gb&_nc_oc=AdpfGhEfTKDJ1uZcs9FL935rHtjdPJ9NtjM2c2u6KP4XKWHfLCnp4teSRUKuEUhSLxM&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.ftce2-1.fna&_nc_gid=y5CFdfTxZjLN6Ugmh_UWVA&_nc_ss=7b2a8&oh=00_AQTR1WtG8f4ZZD-CTG0CMMp-DQLLX3w98Ve6_nUxyfMFDQ&oe=6AE79F9E
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Startup-ul românesc Splash, de trotinete electrice închiriate prin aplicație, se închide, a anunțat, miercuri, fondatorul Octavian Marian, care afirmă că pierde astfel peste 1 milion de euro pe care i-a investit în afacerea sa. 

„Splash! La revedere! A fost un gand frumos pentru București, orașul în care m-am nascut, am crescut si m-am format ca om.  A fost o nebunie care a costat mai bine de 1.000.000 Eur. (1500 x 650 Eur/trotineta, la care adăugăm și costurile pentru software). Niciodată acești bani nu s-au întors. Am fost in fiecare an pe break-even operational. Dar asta este mai putin important acum”, a scris antreprenorul pe Facebook

El spune că Primăria Bucureștiului, prin noul regulament privind circulația trotinetelor electrice, îi închide startup-ul, după 7 ani de funcționare. 

„Splash ramane povestea mea, a tuturor celor care au construit-o și nu în ultimul rand, a celor care s-au plimbat cu trotinetele și și-au oferit, pe două roți, propriile amintiri. 7 ani colorati cu Splash! Ultima toamna! Primăria București, prin Regulamentul adoptat astăzi, la sfarsitul acestui an, ne va desfiinta”- susține  Octavian Marian. 

Consiliul General al Municipiului București a aprobat un nou regulament pentru închirierea trotinetelor electrice. Principala modificare este că vor putea închiria trotinete electrice persoanele care au minim 18 ani. Sunt și alte schimbări, inclusiv legate de modul în care vor putea să fie lăsate trotinetele, a relatat HotNews.

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