Bolt, reacție la noile reguli din București privind trotinetele închiriate: „Reglementarea excesivă nu rezolvă de fapt problema de fond”

Compania de mobilitate urbană Bolt, care oferă și servicii de închiriere de trotinete, consideră că reglementarea trotinetelor electrice în regim de închiriere din București va încuraja „utilizarea trotinetelor personale, care nu beneficiază în mod necesar de aceleași mecanisme de siguranță”, într-un răspuns acordat StartupCafe.ro.

Bolt spune că anul trecut, au fost înregistrate, la nivel național, sub 15 incidente la 1 milion kilometri parcurși cu trotinetele firmei, iar incidentele nu au presupus neapărat vătămarea unei persoane.

În același timp, compania subliniază că „trotinetele personale sunt categoria cel mai dificil de controlat. Reamintim că trotinetele personale înregistrează de 5 ori mai multe accidente şi de 11 ori mai multe decese decât cele închiriate prin aplicaţii, după cum au arătat datele Poliției Române (pe o perioadă de 18 luni)”.

„Bolt a stat întotdeauna la dispoziția autorităților, colaborând constant cu acestea pentru ca serviciile să se desfășoare optim și în siguranță. Considerăm însă că reglementarea exclusivă a trotinetelor electrice în regim de închiriere nu rezolvă de fapt problema de fond. Serviciile de micromobilitate puse la dispoziție de operatori beneficiază deja de o serie de măsuri tehnologice de siguranță, precum limitarea vitezei, geofencing-ul și mecanismele de monitorizare și descurajare a comportamentelor riscante. În acest context, există riscul ca restricționarea adițională a acestor servicii să încurajeze utilizarea trotinetelor personale, care nu beneficiază în mod necesar de aceleași mecanisme de siguranță. De altfel, pentru o mobilitate în siguranță, este necesară o infrastructură dedicată, bine pusă la punct. Rămânem, ca și până acum, la dispoziția autorităților pentru un dialog despre reguli echitabile și crearea unei infrastructuri adecvate pentru toți locuitorii Capitalei care își doresc să se deplaseze și altfel decât cu mașina, într-un oraș cu trafic aglomerat”, a mai spus compania în răspunsul acordat StartupCafe.ro.

Firma a evidențiat și că trotinetele lor sunt limitate la 25km/h iar, pentru începători, platforma limitează viteza la 15 km/h, oferă recompense sau penalizări în funcție de scorul de deplasare al utilizatorului, și are un test de reacție cognitivă pentru descurajarea condusului sub influența alcoolului.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat recent un nou regulament pentru închirierea trotinetelor electrice. Principala modificare este că vor putea închiria trotinete electrice persoanele care au minim 18 ani. Sunt și alte schimbări, inclusiv legate de modul în care vor putea să fie lăsate trotinetele, a relatat HotNews.

Ca urmare a noului regulament, fondatorul startup-ului românesc Splash, Octavian Marian, a anunțat că-și va închide afacerea, afirmând că pierde astfel peste 1 milion EUR pe care i-a investit în afacerea sa, așa cum s-a mai scris pe site.