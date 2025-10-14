Julius Meinl a ales campionul la Barista Cup de Ziua Internațională a Cafelei

Julius Meinl România anunță marele câștigător al competiției Barista Cup: Alexandru Cojocaru de la News Café. Aflată la cea de-a patra ediție, Barista Cup este competiția națională care celebrează excelența în arta preparării cafelei.

Finala Barista Cup 2025, desfășurată chiar de Ziua Internațională a Cafelei, pe 1 octombrie, a adus pe scenă 12 barista pasionați din România, într-o competiție dedicată pasiunii, creativității și măiestriei în fiecare ceașcă. Alexandru Cojocaru a impresionat juriul cu abilitățile, dar și cu preparatele sale pe bază de cafea și a câștigat titlul de campion național și marele premiu: un Espressor Rancilio Silvia.

„Pentru mine, Barista Cup a fost mai mult decât un concurs, a fost o experiență care mi-a testat pasiunea, concentrarea și dedicarea pentru cafea. Fiecare secundă din acele 12 minute a contat, iar faptul că am reușit să obțin locul 1 înseamnă enorm. Este o confirmare că munca, disciplina și dragostea pentru ceea ce faci aduc mereu rezultate. Sunt recunoscător celor care m-au sprijinit și m-au inspirat pe acest drum”, Alexandru Cojocaru.

Podiumul Barista Cup 2025

Cei trei barista care au urcat pe podium sunt:

Locul 1: Alexandru Cojocaru, marele câștigător al competiției, care a demonstrat excelență în toate cele trei probe ale concursului.

Locul 2: Andriescu Valentin a dovedit măiestrie tehnică și creativitate, care l-au adus pe a doua treaptă a podiumului.

Locul 3: Ramona Miculaiciuc din Maramureș, care a completat podiumul cu o performanță memorabilă.

Cele trei probe decisive

Barista Cup 2025 a fost mai mult decât o competiție; o celebrare a pasiunii pentru cafea, a dedicării și excelenței care definește comunitatea specialiștilor barista din țară. Cei 12 finaliști au fost evaluați în cadrul a trei probe esențiale: Espresso, Cappuccino și Signature Drink, fiecare testând abilități diferite: de la precizia tehnică și consistența gustului, la creativitatea și abilitatea de a spune o poveste printr-o băutură originală.

Juriul competiției a fost format din patru experți care au analizat și punctat cu atenție fiecare detaliu al procesului de preparare și creativitatea finaliștilor.

Sub conducerea lui Arpad Balint ca președinte, juriul a evaluat fiecare preparat cu atenție maximă la detalii și s-a asigurat de corectitudinea proccesului de jurizare. Cezar Dumitru și Costin Bucur au avut misiunea de a aprecia dimensiunea senzorială a fiecărui preparat, analizând armonia dintre execuție tehnică, componentă emoțională și narațiunea pe care o transmite băutura. Istvan Barbocz, în calitate de evaluator tehnic, a monitorizat cu exactitate procesul de preparare și utilizarea echipamentelor profesionale.

O competiție de anvergură

Ajunsă la cea de-a patra ediție, Barista Cup s-a impus ca o platformă de formare, recunoaștere și celebrare a profesioniștilor din industria cafelei.

Competiția a reunit barista din locațiile partenere Julius Meinl toate colțurile țării: Diana Medvețchii din La Corniche Iulius Mall, Dammika Mahesh, originar din Sri Lanka și barman la Caru' cu Bere, Vincze Norbert Claudiu, Head Bartender la FaHaz, Oana Tudor, cu experiență în competiții de mixologie, Ramona Miculaiciuc din Maramureș, Bhanuram Shrestha și Callixte Nduwayo din grupul City Grill, Delia Maxim, studentă la Matematică, Andriescu Dimitrie Valentin, Alexandru Cojocaru de la News Cafe, Dolea Mihai de la Little Town și Melinda Szilveszter din Sovata. Cei 12 finaliști au demonstrat că pasiunea pentru cafea unește profesioniști din medii diverse, fiecare aducând o poveste unică și o viziune personală asupra artei barista.

Cafeaua oficială a competiției a fost Julius Meinl Belvedere Blend, 100% Arabica, certificată dublu Bio Fairtrade și premiată cu Superior Taste Award 2025 de către International Taste Institute. Profilul echilibrat și gustul fin al acestui blend au oferit baza ideală pentru fiecare creație și i-au inspirat pe participanți să-și demonstreze abilitățile la cel mai înalt nivel.

Barista Cup 2025 a confirmat încă o dată că arta cafelei înseamnă pasiune, talent și perseverență. Julius Meinl România rămâne alături de comunitatea profesioniștilor din domeniul cafelei, sprijinind excelența și inspirând noi generații de profesioniști ai cafelei.

