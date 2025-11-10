Dan Șucu: „Să fie clar: mediul de afaceri nu cere privilegii”

Patronii din România nu cer privilegii de la guvernanți, ci „transparență, consistență, predictibilitate și dialog înainte de decizie”, a declarat președintele confederației patronale Concordia, omul de afaceri Dan Șucu, cunoscut pentru business-uri ca Mobexpert (mobilă), Redport (imobiliare), Rapid (fotbal).

„Ne legitimează faptele: peste 4.000 de companii, aproape jumătate de milion de angajați, 30% din PIB-ul României. Mediul de afaceri trebuie să își asume un rol mai activ: să vină cu soluții, nu doar cu critici. Concordia va prezenta tuturor factorilor decidenți un set de măsuri concrete de care avem nevoie pentru a relansa economia. Nu suntem dintre cei care doar se plâng de lucrurile care nu merg bine. Noi suntem cei care pun umărul la repornirea motorului economiei – și la accelerarea lui în anii care vin” - a spus Șucu, la Summitul Concordia, potrivit unui comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

„Să fie clar: mediul de afaceri nu cere privilegii. Cerem transparență, consistență, predictibilitate și dialog înainte de decizie. De ce? Pentru că noi, cei din mediul privat, cunoaștem realitatea economică la firul ierbii – știm ce funcționează și ce nu, înțelegem piața și vedem riscurile înainte ca ele să devină crize” - a mai afirmat omul de afaceri, la evenimentul de vineri, 7 noiembrie.