Interesul pentru mașinile chinezești, în creștere în rândul românilor, în 2025 (Autovit.ro)

În perioada iunie-august 2025, interesul pentru brandurile chinezești de autoturisme a crescut în rândul românilor, arată datele de pe platforma Autovit.ro, care spun că numărul de anunțuri pentru acest fel de mașini a crescut cu 123% în perioada menționată, conform unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Numărul de anunțuri pentru mașini chinezești listate pe Autovit.ro a explodat de la 201 la 448, înregistrând o creștere impresionantă de 123%. Din totalul acestora, 138 de anunțuri au vizat vehicule noi în 2024, adică 69%, în timp ce în 2025, 228 de anunțuri au fost pentru mașini noi, reprezentând 51% din ofertă.

Valoarea totală a automobilelor chinezești prezente pe platformă s-a majorat, de asemenea, de la peste 4.400.000 EUR în perioada analizată din 2024 la aproximativ 10.500.000 EUR pentru iunie – august 2025, marcând o creștere de 138%.

Deși volumele au crescut, prețul mediu al unei mașini a rămas relativ stabil, cu o ușoară creștere de 7%, de la 21.902 EUR la 23.436 EUR. Brandurile chinezești reușesc să ofere soluții competitive, păstrând o poziționare accesibilă față de concurența EURpeană sau japoneză, explică platforma.

„Creșterea spectaculoasă a prezenței mărcilor chinezești pe platforma noastră reflectă o adaptare a percepției consumatorilor români. Brandurile chinezești nu mai sunt doar o curiozitate, ci din ce în mai des o alternativă reală pentru cumpărători, care le aleg în baza unei evaluări obiective a raportului calitate - preț și a inovațiilor tehnologice pe care le oferă aceste vehicule. Diversificarea pe segmente de preț și tipuri de motorizare demonstrează maturizarea și capacitatea acestor jucători importanți din piață de a răspunde nevoilor variate ale clienților români”, a declarat Sorin Bălan, Senior Head of Commercial Operations.

Cererea nu a rămas nici ea în urmă. De la aproape 128.000 de vizite înregistrate pentru vehiculele chinezești în vara 2024, platforma a ajuns la peste 339.000 de vizite în aceeași perioadă din 2025, marcând o progresie de 165%.

În plus, din totalul vizualizărilor în iunie - august 2024, peste 90.000 au vizat mașini noi, reprezentând 70,3%, în timp ce în 2025, din cele 339.000 de vizite, peste 146.000 s-au concentrat pe vehicule noi, echivalentul a 43,1% din total.

TOP Branduri chinezești și modele preferate în rândul românilor

Topul mărcilor chinezești pe Autovit.ro în 2025 este dominat de MG, care deține 63% din totalul anunțurilor pentru vehicule chinezești și 58% din vizite. Urmează Geely, cu 16% din anunțuri și 14% din vizualizări, Lynk & Co (7% și respectiv 5%), BYD (5% și respectiv 15%). BAIC ocupă locul 5 în clasament, luând în considerare numărul anunțurilor - 4% din total. Din perspectiva vizualizărilor, însă, această poziție este deținută de DFSK - 3% din total.

La nivel de modele, tot în vara acestui an, MG EHS a generat cele mai multe anunțuri (14%), urmat de MG HS (12%), MG MG3 (10%), MG ZS HEV și Geely Coolray (câte 8%). În ceea ce privește vizualizările, MG HS a fost cel mai căutat (12%), urmat de MG EHS (11%), MG ZS și MG ZS HEV (câte 7%) și Geely Starray (7%).

O analiză pe segmentele de preț dezvăluie dinamica schimbărilor. Astfel, în vara 2024, cele mai multe anunțuri se regăseau în intervalele 10.000 - 20.000 EUR (94 anunțuri) și 20.000 - 35.000 EUR (106 anunțuri).

În 2025, aceste segmente au explodat: 154 de anunțuri în zona 10.000 - 20.000 EUR, ceea ce înseamnă o creștere de 64%, respectiv 269 de anunțuri pentru 20.000 - 35.000 EUR, în creștere cu 154%. În plus, segmentul premium entry-level (35.000 - 50.000 EUR) a început să prindă contur, cu 19 anunțuri în 2025 față de unul singur în 2024.

Vizualizările confirmă, de asemenea, această expansiune. Pentru intervalul 10.000 - 20.000 EUR, numărul vizitelor a trecut de la aproximativ 58.000 la peste 118.000 (+103%), în timp ce afișările pentru segmentul 20.000 - 35.000 EUR au sărit de la 70.000 la peste 181.000 (+159%).

Segmentul 35.000 - 50.000 EUR, aproape inexistent anul trecut, a generat peste 31.000 de vizualizări în vara 2025, față de doar 125 în 2024.

Motorizări: hibridele cuceresc piața

Preferințele pentru tipurile de motorizare, și în cazul brandurilor chinezești, reflectă din nou tranziția globală către mobilitatea electrică, explică Autovit.ro. Motorizarea pe benzină, deși încă dominantă, a înregistrat o scădere procentuală notabilă, de la 62% din totalul anunțurilor și 63% din vizualizări în 2024, la 43% și respectiv 40% în 2025.

În schimb, hibridele au câștigat teren semnificativ, ajungând la 18% din totalul anunțurilor și 14% din vizualizări în 2025, comparativ cu 7% și 8% în vara 2024. Vehiculele plug-in hybrid au cunoscut și ele un salt, de la 8% din totalul anunțurilor și 10% din totalul vizitelor în iunie - august 2024 la 21% și respectiv 17% în aceeași perioadă a 2025.