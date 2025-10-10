Skip to content

Inteligența artificială și influența acesteia în democrație: facilitator, dar și perturbator (cercetare)

Sursă: © BiancoBlue | Dreamstime.com

Tehnologiile AI pot crea oportunități pentru o implicare democratică mai transparentă și incluzivă, dar pot amplifica inegalitățile de putere și excluderea socială, arată o cercetare realizată de dr. Anca Anton de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București, conform unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Cercetarea este intitulată „Democracy and Public Deliberations in an AI-Mediated World” și este publicată în volumul „AI and Strategic Communication”, editat de Yang Alice Cheng (North Carolina State University) și Dejan Verčič (University of Ljubljana).

Cercetarea investighează critic intersecțiile dintre inteligența artificială și deliberarea publică democratică prin prisma conceptelor utopie și heterotopie ale filozofului și istoricului Michel Foucault.

Pe baza unor studii de caz internaționale, de la consultări publice mediate de IA și bugetare participativă, până la instrumente de combatere a corupției, cercetarea subliniază dublul rol al IA ca facilitator, dar și perturbator al idealurilor democratice.

Tehnologia nu este neutră, iar modul în care este implementată și comunicată poate influența profund dinamica democratică, se arată în lucrare.

 „Un element central al analizei este redefinirea rolului comunicatorilor, care sunt chemați să depășească limitele mandatelor organizaționale tradiționale și să adopte o logică societală. Ca mediatori între sistemele de IA și public, aceștia joacă un rol esențial în identificarea punctelor oarbe, în încurajarea discursului incluziv și în conturarea unor narațiuni care aliniază inovația tehnologică cu valorile democratice, nu împotriva acestora”, a scris Dr. Anca Anton.

Prin reconfigurarea specialiștilor în comunicare drept „gardieni ai interesului public” ce navighează aceste „spații alternative” emergente, cercetarea subliniază nevoia urgentă de abordări etice, participative și incluzive în guvernanța inteligenței artificiale.

Cercetarea completă este disponibilă aici.

