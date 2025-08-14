Inteligența artificială Google Gemini dobândește o funcție de memorie

Chatbot-ul dezvoltat de Google poate acum memora conversaţiile precedente, fără a mai fi instruit în mod special, potrivit News.ro.

Gigantul american introduce o nouă facilitate pentru inteligența artificială pe care o dezvoltă. La fel ca ChatGPT şi alte produse similare, Gemini memorează, în mod automat, conversaţiile avute cu utilizatorii.

Acest tip de memorie se poate dovedi util în mai multe situaţii. De exemplu, utilizatorul poate instrui chatbot-ul ca toate răspunsurile dintr-o conversaţie să fie legate de un anumit film.

Această facilitate va fi activă în mod implicit, dar poate fi dezactivată intrând în Setări şi optând să nu se folosească Personal Context.

Opţiunea Personal Context a început să fie implementată „într-o serie de ţări” pe modelul Gemini 2.5 Pro, urmând ca disponibilitatea să fi extinsă, iar aceasta să fie adăugată şi pe versiunea Flash a AI-ului.

Cu aceeaşi ocazie, Google introduce cea ce numeşte „conversaţii temporare”. Aceste mesaje nu vor fi salvate în istoric şi nici vor fi folosite pentru personalizarea răspunsurilor viitoare. Conversaţiile temporare vor exista doar timp de 72 de ore înainte de a fi şterse.