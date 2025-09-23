Inteligența artificială Gemini vine pe sistemul de operare pentru televizoare Google TV

Google a anunțat Gemini for Google TV, un nou asistent bazat pe inteligența artificială a companiei care va fi integrat în sistemul de operare pentru televizoare inteligente și dispozitive pentru televizoare și care va putea răspunde cerințelor utilizatorilor despre diferite filme, seriale și videoclipuri, printre altele.

Ca și în cazul Google Assistant, pe care îl înlocuiește, Gemini poate fi activat prin comanda vocală „Hey Google” sau prin butonul dedicat de pe telecomenzile dispozitivelor cu Google TV.

Gemini poate oferi sugestii pentru vizionări de grup, poate rezuma informații despre filme și seriale și poate oferi sugestii de conținut TV pe baza descrierilor vagi.

Totodată, asistentul AI poate ajuta copiii în rezolvarea de teme și poate oferi sugesti de videoclipuri cu tutoriale pentru cazuri cum ar fi învățarea unui instrument muzical sau rețete de deserturi.

Pentru început, asistentul va fi disponibil pe un televizor marca TCL, cu extindere până la finalul anului pe alte modele ale producătorului, pe televizoare marca Hisense și pe dispozitive cum ar fi Google TV Streamer (înlocuitorul Chromecast) și cel realizat de Walmart, explică Google într-o postare pe blog.