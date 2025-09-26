Inteligența artificială ChatGPT va crea buletine informative personalizate

OpenAI a anunţat ChatGPT Pulse, o facilitate a popularului chatbot care va crea, în fiecare zi, un buletin informativ personalizat pe baza datelor personale şi a preferinţelor manifestate de utilizatori, potrivit News.ro.

ChatGPT Pulse este o modalitate pentru OpenAI de a încerca să dobândească un nivel ridicat de acces la datele personale ale utilizatorilor, deoarece, pentru a beneficia de noua facilitate, utilizatorii trebuie să dea acces chatbot-ului la o serie întreagă de aplicaţii care conţin astfel de informaţii, precum calendar, e-mail sau agenda de contacte.

Pe baza datelor extrase din aceste aplicaţii, dar şi a istoricului conversaţiilor, ChatGPT va prezenta utilizatorilor în fiecare dimineaţă un buletin informativ personalizat.

Acesta va lua forma unor carduri cu informaţii succinte, care pot fi citite rapid sau deschise pentru aprofundare. Aceste informaţii pot cuprinde ştiri pe subiecte, rezultate sportive, lecţii zilnice de vocabular, sfaturi practice și altele, toate personalizate pe baza intereselor observate la fiecare utilizator.

Conform companiei, ChatGPT Pulse este un nou exemplu al funcţionalităţii pe care aşa-numiţii agenţi AI o pot oferi, domeniu care reprezintă un focus important pentru OpenAI.

Doar că, spun cei de la OpenAI, în loc să fie reactiv, ca până acum, Pulse îi permite lui ChatGPT să fie proactiv şi să vină cu informaţiile în întâmpinarea utilizatorului, înainte ca acesta să le ceară.

Pentru început ChatGPT Pulse este disponbil doar abonaţilor Pro, dar nu va trece mult până când şi cei care nu plătesc vor dobândi acces la noua funcţionalitate, pentru că OpenAI vrea neapărat să dobândească un acces mai larg la datele personale ale utilizatorilor.