Inteligența artificială a ajuns și la ANAF. Folosește un soft care integrează 11 baze de date. Când se va digitaliza complet Fiscul (ministru)

ANAF dispune în prezent de un software care integrează 11 baze de date, are inclusiv inteligenţa artificială şi urmăreşte mai mulţi indicatori de risc, iar acum este şi folosit, susține ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Ministrul Nazare a arătat că este încă foarte mult de lucru în privinţa digitalizării administraţiei fiscale, subliniind că hub-ul de digitalizare, aşa cum a spus încă de la preluarea mandatului, nu este un proiect extrem de avansat, conform News.ro.

„Am spus foarte clar. Dar ţintim, bineînţeles, să avem finalizate toate jaloanele pe care le avem asumate în PNRR în iunie 2026 şi până la finalul anului 2026 să terminăm integral tot procesul de digitalizare al ANAF şi vom face acest lucru. Şi cred că e foarte important acest mesaj”, a declarat ministrul la un eveniment Profit.ro.

Ministrul a susţinut că digitalizarea Fiscului va fi încheiată până la finalul anului viitor.

Acesta a afirmat că în prezent există un soft funcţional care reuneşte 11 baze de date şi care reprezintă astăzi baza multor acţiuni pe care le face ANAF.

„Este un soft care integrează 11 baze de date, are inclusiv inteligenţa artificială, este state-of-the-art, nu era folosit, acum este folosit, este finalizat. E folosit şi de alte administraţii fiscale din Europa şi este foarte util şi construim pe baza lui, pentru că are nişte indicatori de risc, acei indicatori de risc se suplimentează astfel încât gama, plaja de indicatori de risc să ajungă suficient de largă şi complexitatea căutărilor pe care le face să fie din ce în ce mai mare”, a explicat ministrul Finanţelor.