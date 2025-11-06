Instrumentul de cercetare cu AI Google Gemini Deep Research se poate conecta acum cu Gmail, Drive și Chat

Google anunță că instrumentul de cercetare Deep Research din asistentul cu inteligență artificială Gemini poate acum lua informații din celelalte produse ale companiei, ca Drive, Gmail și Google Chat.

Noile integrări permit utilizatorilor să creeze rapoarte complexe de cercetare cu date deja existente în celelalte aplicații Google Workspace, alături de informații de pe web.

Astfel, utilizatorii pot cere să genereze „o analiză de piață pentru un produs nou, solicitând Deep Research să analizeze documentele inițiale de brainstorming ale echipei, thread-urile de email aferente și planurile de proiect”, exemplifică gigantul american.

Noua capacitate este disponibilă pentru toți utilizatorii Gemini. Momentan, aceasta este accesibilă din platforma pentru desktop, prin selectarea „Deep Research” din meniul de instrumente („Tools”) și alegerea surselor dorite.

Suportul pentru aplicația mobilă va veni în următoarele zile, a mai spus compania.

Funcția „Deep Research” a fost introdusă pentru prima dată odată cu Gemini 2.0 anul trecut și era disponibilă doar utilizatorilor plătitori de abonament Advanced.