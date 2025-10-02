Skip to content

Înscrieri online: TVA, CASS, venituri din meditații și alte subiecte fiscale explicate de ANAF în luna octombrie 2025 

Înscrieri online: TVA, CASS, venituri din meditații și alte subiecte fiscale explicate de ANAF în luna octombrie 2025 
Sursă: Foto: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro

Contribuabilii pot participa și în octombrie 2025 la seminarele online organizate de ANAF, unde vor fi abordate teme de actualitate fiscală, precum modificările privind cotele de TVA, actualizarea plafonului de scutire de TVA, contribuțiile sociale obligatorii (CASS) și alte reglementări fiscale recente.

ANAF a actualizat lista webinarelor programate pentru luna octombrie 2025, fiecare seminar având o durată de 2 ore și o capacitate maximă de 500 de participanți. 

Iată calendarul seminarelor online organizate de ANAF în octombrie:

  • Stabilirea rezidenței fiscale pentru persoanele fizice - miercuri 15 octombrie, ora 10.00
  • Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției - joi, 16 octombrie, ora 12.00
  • Înregistrarea contractelor de locaţiune, conform prevederilor Ordinului nr. 2031/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum și a modelului și conţinutului formularului ”Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune” - vineri, 17 octombrie, ora 12.00
  • Impozitarea veniturilor obținute din România de nerezidenți, potrivit Cap. I, Titlul VI din Legea nr. 227/215 privind Codul fiscal - marți, 21 octombrie, ora 10.00
  • Modificări aduse Codului fiscal cu privire la TVA prevăzute în Legea nr. 141/2025 precum și în O.G. Nr. 22/2025 - miercuri, 22 octombrie, ora 11.00
  • Impozitarea veniturilor obţinute din meditații acordate în particular de persoanele fizice - joi, 23 octombrie, ora 10.00
  • Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din prestarea activităților în domeniul asistenței medicale/stomatologice - vineri,  24 octombrie, ora 9.30
  • Modificări privind TVA prevăzute de OG nr. 22/2025 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - marți, 28 octombrie, ora 12.00

Înscrierile sunt deschise (vezi AICI) până la ora începerii fiecărui eveniment, în limita locurilor disponibile.

Taxe

site-anaf-foto-startupcafe

Calendar ANAF 2025: TVA, SAF-T, raportările UBER/Bolt privind cursele șoferilor și alte obligații fiscale pe luna octombrie

Brando BENIFEI

Domnule parlamentar european, ne va lua inteligența artificială joburile? Interviu cu negociatorul Parlamentului European pentru AI Act, Brando Benifei

masina

Aplicația carVertical se „împiedică” de GDPR, în demascarea „țepelor” cu mașini SH

crypto-bani-lei-dreamstime

Tranzacții cu crypto: Nicuşor Dan a cerut reexaminarea legii care acorda o scutire temporară de la plata impozitului pe venit 

Cheltuieli deductibile intra-grup, cu marketing, negociere și cerectare-dezvoltare, fără ca ANAF să poată evalua oportunitatea acestor servicii (decizie în proces)

Ministerul Finanțelor ia în calcul taxarea inversă la îmbrăcăminte și încălțăminte 

Ghid ANAF-inregistrare fiscala PFA 2025

Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice: Mini-ghid ANAF cu PFA, profesii liberale, drepturi autor, CNP, NIF. Declarația 070, formularul 700-mențiuni și altele

curier pe motocicleta-imagine generica

ITM se pune cu controalele pe firmele de curierat. 530 de curieri „la negru”, la un singur angajator din București. „Oamenii să aibă drepturi clare și protecție reală”, în munca pe platforme (ministru)

anaf-foto-startupcafe

„Firmele de apartament” din România riscă să fie declarate inactive de ANAF, cu anularea codului de TVA și taxe impuse retroactiv, dacă nu informează Fiscul despre domiciliul fiscal (experte)