Salariul minim 2026: Sindicaliștii Cartel ALFA cer Guvernului Bolojan o creștere cu cel puțin 300 lei, inclusiv în firmele private. Acuză „sacrificarea cetățenilor” și „protejarea capitalului și a sponsorilor de partid”

Sindicaliștii din cadrul Cartel ALFA, una dintre cele mai mari confederații sindicale din România, cer, marți, Guvernului Bolojan, să majoreze salariul minim brut pe economie, inclusiv în firmele private, cu cel puțin 300 de lei.

Într-o scrisoare deschisă transmisă premierului Ilie Bolojan, organizația sindicală îi reproșează prim-ministrului că intenționează să scadă deficitul bugetar „doar prin sacrificarea cetățenilor și prin protejarea capitalului și a sponsorilor de partid”.

„În loc să creșteți salariul minim garantat în plată, care se aplică lucrătorilor din sectorul economic, cei care participă în mod direct la creșterea economică, prin înghețarea salariului minim doriți de fapt să validați prin lege evaziunea fiscală și să respingeți creșterea veniturilor la bugetul de stat. (...) Cu alte cuvinte, doriți reducerea deficitului excesiv doar prin sacrificarea cetățenilor și prin protejarea capitalului și a sponsorilor de partid” - i-a transmis Cartel ALFA premierului Bolojan.

Astfel, sindicaliștii cer Guvernului Bolojan să crească salariul minim brut de la 4.050 de lei la cel puțin 4.350 de lei, de la 1 ianuarie 2026.

„Față de analiza de mai sus, membrii Consiliului General al Confederației Naționale Sindicale Cartel ALFA vă solicită creșterea salariului minim garantat în plată, conform legii în vigoare, la cel puțin valoarea de 4.350 lei” - a conchis organizația sindicală condusă de Bogdan Iuliu Hossu, în scrisoarea deschisă către Guvern.

De partea cealaltă, în cadrul negocierilor cu partenerii sociali, Confederația Patronală Concordia, condusă de omul de afaceri Dan Șucu (Mobexpert, Rapid etc.), a solicitat ca salariul minim pentru anul 2026 să fie menținut la nivelul actual, de 4.050 lei.

Patronii consideră că înghețarea salariului minim este „singura opțiune responsabilă în contextul economic dificil prin care trece România”.

„După o creștere cumulată de aproximativ 85% în ultimii cinci ani – una dintre cele mai accelerate din Uniunea Europoeană – economia românească are nevoie de timp pentru a se adapta și a consolida locurile de muncă existente”, a spus Confederația Patronală Concordia joia trecută, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Organizația de patroni Concordia avertizează că mediul privat „nu mai poate absorbi noi costuri suplimentare, iar o creștere a salariului minim ar afecta chiar salariații cu venituri mici, prin reducerea oportunităților de angajare și presiuni suplimentare asupra costurilor companiilor”.

Calcule: costul salarial care ar fi suportat în plus de patroni, cu salariul minim, la creșterea minimă propusă de sindicaliști - brut, net, complet

O creștere a salariului minim brut cu 300 de lei ar însemna procentual majorarea cu 7,4% în 2026 comparativ cu nivelul din 2025.

La salariul minim actual, de 4.050 de lei brut, de la 1 ianuarie 2025, salariul minim net pe care un angajat îl primește „în mână” este de 2574 lei, cu aplicarea scutirii de taxe pe suma de 300 de lei din salariul minim. Firmele suportă un cost salarial complet la salariul minim de 4.134 lei.

Dacă salariul minim brut ar crește la 4.350 de lei, cu menținerea sumei actuale de 300 de lei scutite de taxe, angajații ar primi „în mână” un salariul minim net de 2.750 lei, iar firmele ar suporta un cost salarial complet de 4.441 lei.

Așadar, patronii ar suporta o creștere cu salariul minim de 307 lei (7,4%) în 2026 față de 2025, dacă Guvernul Bolojan ar da curs solicitării sindicaliștilor Cartel ALFA de a majora salariul minim brut cu 300 de lei, dar cu menținerea condițiilor actuale de taxare.