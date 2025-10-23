Înregistrarea în scopuri de TVA: Proiect ANAF pentru modificarea mai multor proceduri

ANAF a pus în dezbatere un nou proiect de Ordin pentru actualizarea anumitor proceduri stabilite prin mai multe ordine, ca urmare a modificărilor introduse prin Ordonanța Guvernului nr. 22/2025 în privința înregistrării în scopuri de TVA.

Ordonanța stabilește că, începând cu 1 septembrie 2025, plafonul de scutire de TVA crește de la 300.000 la 395.000 de lei, cifră de afaceri. Documentul reglementează și data de la care se consideră valabilă înregistrarea în scopuri de TVA.

Anterior, această dată era reglementată de anumite norme metodologice. Deși în cele mai multe situații a fost modificată data de la care devine valabilă înregistrarea în scopuri de TVA, Fiscul spune acum că mai sunt necesare actualizări la anumite proceduri aprobate prin ordine ale președintelui ANAF, pentru a reflecta noile prevederi.

De asemenea, proiectul de Ordin pus în transparență de Fisc prevede că persoanele impozabile înregistrate în Spațiul Privat Virtual vor putea primi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA prin SPV.

Ce schimbări sunt propuse:

Ordinul preşedintelui ANAF nr.239/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art.316 alin.(1) lit.a), b) sau c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

În situația în care persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de TVA înainte de realizarea de operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, cu locul în România, potrivit art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data înregistrării fiscale, potrivit art.316 alin.(11) lit.a) din Codul fiscal. Prin excepţie, în cazul persoanelor impozabile care solicită odată cu înregistrarea în registrul comerţului şi înregistrarea în scopuri de TVA conform art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data înregistrării persoanei impozabile în registrul comerţului.

În situația în care persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art.316 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, întrucât cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic a depășit plafonul de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data depășirii plafonului de scutire, potrivit art.316 alin.(11) lit.b) din Codul fiscal.

În situația în care persoana impozabilă optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA conform art.316 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal, deși cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data solicitării, potrivit art.316 alin.(11) lit.c) din Codul fiscal.

Având în vedere cele de mai sus, se impune adaptarea prevederilor Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art.316 alin.(1) lit.a), b) sau c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.239/2021, la modificările legislative.

De asemenea, prin această modificare se propune ca, pentru persoanele impozabile înregistrate în Spațiul Privat Virtual, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA să poată fi comunicat și prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii, prin intermediul Spațiului Privat Virtual.

Ordinul președintelui ANAF nr.2012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

În procedura de modificare din oficiu a vectorului fiscal, respectiv înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA sau anularea înregistrării în scopuri de TVA, există precizări privind data de la care devine valabilă înregistrarea în scopuri de TVA.

În plus, prin modificările aduse Codului fiscal prin Ordonanța Guvernului nr.22/2025, la art.316 alin.(11) din Codul fiscal, la care sunt prevăzute toate situațiile pentru care organul fiscal anulează înregistrarea în scopuri de TVA, a fost introdusă, la lit.i), situația de la art.3102 alin.(7), privind persoanele impozabile cu sediul activității economice în alt stat membru și care sunt înregistrate în scopuri de TVA în România conform art.316 din Codul fiscal, care optează pentru aplicarea, în România a regimul special de scutire pentru mici întreprinderi în România pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în România. În această situație, organul fiscal din România trebuie să anuleze înregistrarea în scopuri de TVA.

Pentru această situație, este necesară stabilirea procedurii de anulare, din oficiu, de către organul fiscal, prin introducerea unei noi secțiuni în Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA.

De asemenea, este necesară corelarea acestui act normativ cu modificările organizatorice care au avut loc la nivelul organelor fiscale subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală (înlocuirea birourilor municipale/orășenești/ comunale cu unități fiscale și desființarea administrațiilor fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice) și cu modificările legislative aduse titlului VIII ”Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale” din Codul de procedură fiscală (abrogarea alineatului (6) al articolului 272).

Întrucât informații privind data de la care devine valabilă înregistrarea în scopuri de TVA există și în formularul ”Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA”, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, este necesară modificarea acestui formular. De asemenea, este necesară modificarea formularului ”Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA”, prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, pentru completarea cu situația prevăzută la art.316 alin.(11) lit.i) din Codul fiscal.

Ordinul președintelui ANAF nr.2011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art.316 alin.(12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Persoanele impozabile nu mai solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin.(12) din Codul fiscal prin completarea formularului de declarație (099), întrucât, în contextul reducerii numărului de formulare de declarații fiscale, rândurile din acest formular au fost preluate în toate declarațiile de mențiuni (010, 013, 015, 016, 020, 040, 070, 093 și 700), care se depun, în funcție de categoria din care face parte persoana impozabilă.

Prin urmare, este necesară înlocuirea, în tot cuprinsul Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2011/2016, a trimiterii la formularul (099).

În plus, menționăm că, potrivit art.316 alin.(12) lit.c) din Codul fiscal, organul fiscal înregistrează în scopuri de TVA persoana impozabilă, la cererea acesteia, după anularea înregistrării în scopuri de TVA întrucât persoana impozabilă nu a depus niciun decont de TVA pentru 6 luni/2 trimestre consecutive, cu condiția depunerii tuturor deconturilor de TVA nedepuse.

În activitatea organelor fiscale de soluționare a unor astfel de cereri au apărut situații în care, pentru perioadele fiscale pentru care persoana impozabilă nu a depus niciun decont de TVA, organul fiscal a emis decizie de impunere fie ca urmare a unei acțiuni de inspecție fiscală, fie ca urmare a aplicării procedurii de impunere din oficiu, potrivit legii, decizii care au rămas definitive. În astfel de situații, persoana impozabilă nu mai are dreptul depunerii de deconturi de TVA pentru aceleași perioade fiscale.

În aceste condiții, propunem completarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu un paragraf potrivit căruia condiția privind depunerea tuturor deconturilor de TVA (formular 300) nedepuse la termen, se consideră îndeplinită dacă, pentru perioada aferentă deconturilor nedepuse, persoanei impozabile i s-a comunicat o decizie de impunere de către organul de inspecție fiscală sau o decizie de impunere, din oficiu, de către organul fiscal competent, rămasă definitivă conform art.107 alin.(5) din Codul de procedură fiscală.

De asemenea, este necesară corelarea acestui act normativ cu modificările organizatorice care au avut loc la nivelul organelor fiscale subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală (înlocuirea birourilor municipale/orășenești/ comunale cu unități fiscale și desființarea administrațiilor fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice) și cu modificările legislative aduse titlului VIII ”Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale” din Codul de procedură fiscală (abrogarea alineatului (6) al articolului 272).

Prin urmare, este necesară modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2011/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul președintelui ANAF nr.2131/2025 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată".

În instrucțiunile de completare a rândurilor de regularizări din decontul de TVA (rândul 16 Regularizări taxă colectată și rândul 34 Regularizări taxă dedusă), este necesar să se declare ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 282 alin. (9) şi (10), după caz, din Codul fiscal, dar care au fost generate de operaţiuni pentru care s-a aplicat una dintre cotele de TVA în vigoare până la data de 1 august 2025.

Prin urmare, este necesară eliminarea, din aceste instrucțiuni a trimiterilor la noile cote de TVA, respectiv 21% și 11%, pentru a evita dubla declarare a sumelor pe rânduri diferite.

Precizăm că, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 282 alin. (9) şi (10), după caz, din Codul fiscal, dacă au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 21% se declară, potrivit instrucțiunilor de completare, la rândul 9 din decont (în ceea ce privește taxa colectată), respectiv la rândul 24 din decont (în ceea ce privește taxa deductibilă).

De asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 282 alin. (9) şi (10), după caz, din Codul fiscal, dacă au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 11% se declară, potrivit instrucțiunilor de completare, la rândul 10 din decont (în ceea ce privește taxa colectată), respectiv rândul 25 din decont (în ceea ce privește taxa deductibilă).

Pentru a se putea aplica, proiectul de ordin trebuie aprobat și publicat în Monitorul Oficial.

Descarcă de AICI Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată și privind declararea taxei pe valoarea adăugată.

