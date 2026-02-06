Înregistrarea fiscală a punctelor de lucru 2026. Informare ANAF pentru firme  

Recent, printr-o Ordonanță de guvern, a fost simplificată înregistrarea fiscală a sediilor secundare care sunt plătitoare de salarii și care realizează venituri asimilate salariilor, iar acum ANAF vine și cu o informare în acest sens pentru firme.

Guvernul a publicat pe 30 ianuarie în Monitorul Oficial Ordonanța 6/2026, care prevede perioadele de grație pentru firmele care trebuie să-și înregistreze fiscal punctele de lucru, așa cum am scris pe StartupCafe.ro.

Iată ce precizează Fiscul:

„Contribuabilul/Plătitorul care are organizate mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, potrivit Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe raza teritorială a aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale (UAT), are obligaţia să desemneze unul dintre aceste sedii secundare ca sediu secundar desemnat, în termen de 30 de zile de la înfiinţarea primului sediu secundar.

Acesta are obligaţia să solicite înregistrarea fiscală a sediului secundar desemnat, ca plătitor de salarii şi de venituri asimilate salariilor pentru toate entităţile de pe raza acelei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, la organul fiscal din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) în a cărui rază teritorială se desfăşoară efectiv activitatea sediilor secundare.

Contribuabilul/Plătitorul care are organizate unul sau mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe raza teritorială a aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu domiciliul fiscal al contribuabilului/ plătitorului, nu are obligaţia să solicite înregistrarea fiscală a acestora.

Contribuabilul/Plătitorul are obligaţia declarării şi plăţii impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor datorat pentru salariaţii acestor sedii secundare utilizând codul de identificare fiscală propriu.

Pentru entităţile deja înfiinţate la data intrării în vigoare a Legii nr. 245/2025 pentru modificarea art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale se suspendă, până la data de 30 iunie 2026 inclusiv, aplicarea dispoziţiilor art. 336 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi a sancţiunii prevăzute la art. 336 alin. (2) lit. d) din acelaşi act normativ, pentru nedepunerea de către contribuabil/plătitor a declaraţiei de înregistrare fiscală la termenul prevăzut în Legea nr. 245/2025.

În cazul în care la data intrării în vigoare a ordonanţei contribuabilul/plătitorul are organizate şi/sau înregistrate fiscal mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe raza teritorială a aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, acesta are obligaţia ca, până la data de 30 iunie 2026 inclusiv, să notifice organului fiscal competent sediul secundar desemnat, precum şi toate sediile secundare de pe raza aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale.

Codul de identificare fiscală atribuit sediului secundar desemnat rămâne valabil, iar celelalte coduri de identificare fiscală sunt radiate, din oficiu, de organul fiscal.

Prevederile anterioare se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuabilului/plătitorului care are organizate şi/sau înregistrate fiscal mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe raza teritorială a aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului.

Actele administrative fiscale, actele de executare sau alte acte emise de organele fiscale şi comunicate anterior radierii codurilor de identificare fiscală rămân valabile”.