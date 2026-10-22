Încă o companie aeriană românească și-a cerut insolvența: Dan Air spune că se protejează de „creditorii agresivi” și nu suspendă biletele de avion

La mai puțin de o lună după Anima Wings, încă o companie românească de transport aerian își cere insolvența: Dan Air, firmă fondată de fostul pilot brașovean Dan Iuhas, spune că vrea astfel să se protejeze de „creditorii agresivi” și nu suspendă valabilitatea biletelor de avion cumpărate de pasageri.

„Compania solicită instanței protecție împotriva unor creditori agresivi care amenință să oprească zborurile regulate. DAN AIR operează în continuare toate zborurile programate. Biletele rămân valabile, iar pasagerii nu trebuie să întreprindă nicio acțiune”, a anunțat firma de transport aerian, într-un comunicat oficial semnat de CEO-ul Matt Ian David.

DAN AIR a depus, joi, la Tribunalul Ilfov, cererea de deschidere a procedurii insolvenței (dosar 3523/93/2026), cu intenția declarată de „reorganizare a activității”.

„Decizia este una preventivă și responsabilă, luată pentru a proteja continuitatea zborurilor, pasagerii și partenerii companiei. Pe toată durata procedurii, DAN AIR își continuă activitatea în mod normal, iar programul de zbor rămâne neschimbat”, susține firma.

Dan Air spune că vrea astfel să evite soarta Blue Air, companie fondată de Nelu Iordache și intrată în faliment.

„În septembrie 2022, blocarea conturilor BLUE AIR de către ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU, în vederea executării silite, a dus la suspendarea tuturor zborurilor și, ulterior, la încetarea activității companiei, cu zeci de mii de pasageri afectați. DAN AIR a ales să acționeze din timp, tocmai pentru ca un astfel de scenariu să nu se repete”, spune Dan Air.

„Spre deosebire de alte situații recente din piață, precum cea a ANIMA WINGS, care și-a suspendat zborurile înainte de solicitarea insolvenței, DAN AIR beneficiază de sprijinul companiei de leasing AVIATOR CAPITAL, care deține aeronavele operate de DAN AIR, precum și de sprijinul majorității furnizorilor săi de servicii”, mai afirmă acum Dan Air.

În context, firma are și un mesaj pentru partenerii săi, reamintindu-le că „anul 2026 a fost unul dificil pentru întreaga industrie aviatică, afectată de prețurile foarte ridicate ale kerosenului”:

„DAN AIR continuă să întâmpine dificultăți cu un număr restrâns de furnizori de servicii, care au solicitat plata integrală a tuturor restanțelor și au condiționat de aceasta deservirea zborurilor regulate. Prin deschiderea procedurii, datoriile anterioare urmează să fie achitate în condițiile planului de reorganizare, în mod egal și transparent pentru toți creditorii, în timp ce serviciile curente vor fi plătite la termen. Reamintim tuturor partenerilor că anul 2026 a fost unul dificil pentru întreaga industrie aviatică, afectată de prețurile foarte ridicate ale kerosenului iar aceeași situație persistă și până în ziua de astăzi”.

„În acest context, îndemnăm toți furnizorii de servicii să nu adopte nicio măsură coercitivă în situația de față – precum suspendarea serviciilor, reținerea aeronavelor sau condiționarea zborurilor de plata restanțelor – și să sprijine în continuare operarea zborurilor DAN AIR. Sprijinul furnizorilor și al partenerilor este esențial pentru continuitatea operațiunilor, pentru protejarea pasagerilor și, în final, pentru recuperarea integrală a creanțelor tuturor creditorilor, obiectiv pe care planul de reorganizare îl urmărește”, mai spune firma.