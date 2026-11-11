Amazon lansează roboți de pază cu inteligență artificială, pentru firme și locuințe. Unul se deplasează pe roți, iar altul zboară. Cât costă și cum funcționează

Compania americană Amazon intră pe piața sistemelor autonome de supraveghere cu doi roboți dotați cu inteligență artificială, capabili să patruleze singuri prin magazine, depozite, birouri sau locuințe și să investigheze alarmele de securitate. Unul dintre dispozitive se deplasează pe roți, iar celălalt este o dronă care zboară prin interiorul clădirilor. Prețurile anunțate pornesc de la aproximativ 250 de dolari pentru dronă și ajung la 1.000 de dolari pentru robotul destinat companiilor.

Cele două dispozitive, prezentate marți, 10 noiembrie 2026, fac parte din noua divizie Ring Robotics, dezvoltată de Ring, companie specializată în sisteme de securitate, cumpărată de Amazon în 2018.

Spre deosebire de camerele video obișnuite, care supraveghează permanent o anumită zonă, noile dispozitive se pot deplasa autonom în interiorul clădirilor, urmând trasee prestabilite sau reacționând la semnalele transmise de senzori și alarme.

Tehnologia ar putea deschide o nouă piață pentru soluțiile de securitate destinate întreprinderilor mici și mijlocii, prin automatizarea unor activități de patrulare care presupun în prezent personal specializat sau instalarea mai multor camere de supraveghere.

Un robot de 1.000 de dolari poate patrula singur prin magazine, depozite și birouri

Principalul produs destinat companiilor este Ring Rover Cam, un robot mobil care se deplasează pe roți și poate supraveghea autonom spațiile comerciale.

Dispozitivul costă 999,99 dolari și poate acoperi, potrivit producătorului, suprafețe de până la aproximativ 465 de metri pătrați. Este conceput pentru utilizarea în interior, pe un singur nivel, fără posibilitatea de a urca sau coborî scări.

Robotul poate fi programat să patruleze la anumite ore, inclusiv după închiderea unui magazin sau în timpul nopții, când într-un depozit nu se află personal.

Dacă un senzor detectează mișcare sau o alarmă este declanșată, dispozitivul se poate deplasa automat spre punctele de verificare configurate anterior, transmițând imagini în timp real către telefonul utilizatorului.

Ring Rover Cam dispune de o cameră video cu rezoluție de până la 4K, montată pe un suport telescopic, care îi permite să filmeze peste rafturi, tejghele sau alte obstacole.

Ajuns într-un punct de patrulare, robotul poate efectua o scanare la 360 de grade. Este echipat și cu o sirenă, semnale luminoase și un sistem audio bidirecțional, prin care proprietarul sau personalul responsabil poate comunica de la distanță cu persoanele aflate în apropiere.

Potrivit informațiilor prezentate la lansare, autonomia este de aproximativ 30 de minute.

Pentru un antreprenor care administrează un magazin, un showroom, un spațiu de depozitare sau un birou, o asemenea soluție ar putea completa sistemele tradiționale de supraveghere, fără instalarea unei camere fixe în fiecare zonă.

Dispozitivul nu înlocuiește însă toate atribuțiile unui agent de pază. Nu poate interveni fizic și nu poate verifica spațiile la care nu are acces, iar funcționarea sa depinde de infrastructura tehnologică și de condițiile din clădire.

Amazon pregătește și o dronă care patrulează prin locuințe

Al doilea dispozitiv, Ring Drone Cam, este destinat în principal utilizatorilor casnici.

Drona, cu un preț anunțat de 249,99 dolari, poate zbura autonom prin interiorul unei locuințe, urmând trasee configurate de proprietar.

Aceasta poate fi activată din aplicație sau poate decola automat atunci când un senzor de securitate detectează o situație neobișnuită.

De exemplu, dacă o alarmă este declanșată în timpul absenței proprietarului, drona poate zbura către zona respectivă și transmite imagini pentru a permite verificarea situației.

Dispozitivul dispune de o cameră video 2K, cu un unghi de vizualizare de 148 de grade și posibilitatea de rotire la 360 de grade. Două lumini LED permit filmarea inclusiv în condiții de iluminare redusă.

Potrivit informațiilor prezentate de publicația americană WIRED, drona cântărește aproximativ 165 de grame și poate zbura între cinci și opt minute cu o încărcare.

După efectuarea misiunii, aceasta revine la stația de încărcare.

Drona nu este destinată utilizării în exterior și nu poate fi pilotată manual precum modelele obișnuite. Traseele de deplasare sunt gestionate de sistemul autonom de navigație.

Inteligența artificială face harta clădirii și stabilește traseele de patrulare

Ambele produse utilizează AI Pilot, o tehnologie dezvoltată de Ring, care combină camere video, senzori, modele de inteligență artificială pentru interpretarea imaginilor și procesare în cloud.

La configurarea inițială, sistemul realizează o hartă a spațiului supravegheat și identifică puncte care ar putea necesita verificări periodice, cum ar fi ușile de acces, ferestrele, casele de marcat sau zonele de depozitare.

Utilizatorul poate modifica aceste puncte și poate stabili traseele și frecvența patrulelor.

În timpul deplasării, robotul sau drona identifică obstacolele și își adaptează traseul, fără să fie necesară dirijarea permanentă de către un operator.

O parte importantă a procesării este realizată în cloud, ceea ce permite utilizarea unor algoritmi mai complecși, dar introduce și o dependență de conexiunea la internet și de serviciile furnizorului.

Dispozitivele sunt integrate cu celelalte produse Ring, inclusiv camere video, sonerii inteligente și sisteme de alarmă, fiind administrate din aceeași aplicație.

Amazon revine pe piața roboților de securitate după un proiect abandonat

Noile produse reprezintă și o schimbare de strategie pentru Amazon, care a mai încercat să introducă roboți autonomi în locuințe și spații comerciale.

În 2021, compania a prezentat Astro, un robot de uz casnic capabil să se deplaseze autonom, să monitorizeze locuința și să interacționeze cu utilizatorii.

Ulterior, în noiembrie 2023, Amazon a lansat Astro for Business, o versiune destinată companiilor, cu un preț de pornire de aproximativ 2.350 de dolari.

Produsul nu a avut însă o existență comercială îndelungată. În iulie 2024, Amazon a anunțat retragerea versiunii pentru companii, la numai aproximativ șapte luni de la lansare, și încetarea suportului pentru aceasta.

Noul Ring Rover Cam valorifică experiența acumulată cu Astro, dar renunță la funcțiile suplimentare ale unui robot de uz general și se concentrează exclusiv asupra securității.

În plus, prețul de aproximativ 1.000 de dolari este cu aproape 60% mai mic decât cel de lansare al fostului Astro for Business.

Și drona Ring are o istorie mai veche. Amazon anunțase încă din septembrie 2020 proiectul Always Home Cam, o cameră zburătoare pentru interiorul locuințelor, care nu a ajuns însă să fie comercializată pe scară largă.

Noua generație reia conceptul, de această dată cu un sistem de navigație bazat pe inteligență artificială.

Cât costă utilizarea și când vor fi disponibile dispozitivele

Ring Rover Cam poate fi deja precomandat în Statele Unite, la prețul de 999,99 dolari, iar primele livrări sunt programate pentru 16 decembrie 2026.

Ring Drone Cam ar urma să fie livrat începând cu 27 ianuarie 2027, la prețul de 249,99 dolari. Comercializarea sa este însă condiționată de obținerea autorizației necesare din partea autorității americane de reglementare a comunicațiilor, FCC.

Prețurile reprezintă costurile de achiziție ale echipamentelor. Pentru anumite funcții, inclusiv patrularea programată și accesul la înregistrări, este necesar și un abonament Ring Protect compatibil.

Compania nu a anunțat deocamdată un calendar de comercializare pentru România sau pentru celelalte piețe europene.

Roboții de securitate ridică și întrebări privind protecția datelor

Extinderea supravegherii video autonome aduce în discuție și protecția vieții private, mai ales în cazul dispozitivelor care se pot deplasa prin încăperi și pot filma din unghiuri inaccesibile camerelor fixe.

Ring susține că a introdus mecanisme speciale pentru protejarea utilizatorilor. Drona își dezactivează camera atunci când se află în stația de încărcare, iar robotul dispune de un mod de repaus care oprește microfonul și retrage camera telescopică.

Ambele echipamente au indicatoare vizibile care semnalizează înregistrarea, iar compania anunță utilizarea unui sistem de criptare numit Throw Away the Key.

Problema confidențialității este relevantă și în contextul istoricului Ring.

În 2023, compania a acceptat plata a 5,8 milioane de dolari în urma unei înțelegeri cu Federal Trade Commission (FTC), autoritatea americană pentru protecția consumatorilor, după acuzații privind accesul necorespunzător al unor angajați și colaboratori la înregistrările video ale clienților și deficiențe de securitate informatică.

Dincolo de aceste preocupări, lansarea Ring Robotics marchează o schimbare în industria supravegherii: trecerea de la camerele video care înregistrează ceea ce se întâmplă în fața lor la dispozitive autonome care se deplasează pentru a verifica evenimentele detectate.

Pentru companii, miza comercială va fi dacă această tehnologie poate reduce efectiv costurile de supraveghere și poate asigura o protecție suficient de fiabilă pentru a justifica investiția inițială și abonamentele recurente.