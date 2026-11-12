Ciocolata românească, medaliată la nivel mondial: Un producător local a câștigat 14 medalii în 2026 / O nouă ediție Chocolate Saga, în București

Producătorul de ciocolată „bean-to-bar” (de la boabă la tabletă) KESTAR a obținut, în decursul acestui an, trei noi distincții la etapa mondială a International Chocolate Awards: o medalie de argint și două de bronz, după alte 11 premii câștigate la etapa europeană, iar acum vine cu produsele sale la un târg de profil, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

KESTAR este un atelier din București fondat de Octavian Petruț, care produce ciocolată prin metoda „bean-to-bar”, care presupune controlul întregului proces de producție, de la selecția și prăjirea boabelor de cacao până la măcinare și obținerea tabletelor de ciocolată. Firma a obținut trei noi distincții la etapa mondială International Chocolate Awards 2026:

Medalie de argint pentru Nicaragua O’payo Clasico Milk & Coffee, o ciocolată cu lapte și cafea;

pentru Nicaragua O’payo Clasico Milk & Coffee, o ciocolată cu lapte și cafea; Medalie de bronz pentru Thailand Chantaburi Suriya 70%, ciocolată neagră de origine;

pentru Thailand Chantaburi Suriya 70%, ciocolată neagră de origine; Medalie de bronz pentru Colombia Zocay 70% With Coconut Nectar, realizată cu nectar de cocos.

Cele trei distincții mondiale vin după un palmares de 11 medalii obținute în primăvară la etapa europeană a aceleiași competiții, desfășurată la Bordeaux: un aur, patru medalii de argint și șase de bronz.

Acum, producătorul va veni cu ciocolata sa premiată, alături de alți ciocolatieri, la festivalul Chocolate Saga 2026, Ediția de Crăciun, între 20 și 22 noiembrie 2026.

Această ediție va reuni producători, ciocolatieri și iubitori ai ciocolatei la Biblioteca Națională a României, într-un eveniment în care publicul va putea descoperi sortimente speciale, creații originale și poveștile din spatele produselor realizate artizanal.

Vizitatorii vor avea ocazia să descopere sortimente și combinații de gusturi mai puțin obișnuite, să cunoască producători și să afle ce presupune realizarea ciocolatei artizanale, de la alegerea materiei prime, până la produsul finit.

Un alt nume care va fi adus în atenția vizitatorilor este Marinel Bejan, finalist la World Chocolate Masters, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate ciocolatierilor.