Șapte companii, selectate pentru construcția celui mai mare parc de energie regenerabilă terestră din UE, în România. Proiectul de la Arad are o finanțare de 561 milioane EUR

Rezolv Energy, companie susținută de investitorii internaționali Actis și Mubadala, a desemnat șapte companii pentru construcția parcului fotovoltaic Dama Solar, de 1,36 GWp, din județul Arad. Proiectul, care beneficiază de o finanțare de până la 561 milioane EUR, ar urma să devină, la intrarea în funcțiune, cel mai mare proiect de energie regenerabilă terestră din Uniunea Europeană, potrivit dezvoltatorului.

Cele șapte companii vor participa la realizarea lucrărilor de construcție, dezvoltarea infrastructurii electrice de înaltă tensiune și furnizarea panourilor fotovoltaice. Printre acestea se numără grupuri internaționale din industria energetică, dar și compania românească EnergoBit.

Anunțul făcut joi, 12 noiembrie 2026, marchează o nouă etapă în realizarea investiției, după ce Rezolv Energy a obținut, la sfârșitul lunii septembrie, un pachet de finanțare de la un consorțiu format din 14 instituții financiare.

Parcul va fi construit pe o suprafață de peste 1.000 de hectare, în zona comunelor Grăniceri și Pilu, din nordul județului Arad, în apropierea graniței cu Ungaria. Producția anuală estimată este de aproximativ 1.800 GWh, echivalentul a peste o treime din întreaga cantitate de energie electrică produsă de centralele fotovoltaice din România în 2025.

Cine sunt cele șapte companii care vor construi parcul solar Dama

Rezolv Energy a împărțit realizarea proiectului în trei categorii principale de contracte, corespunzătoare etapelor de execuție și echipamentelor necesare.

CHINT Green Energy, CMC Europe și Solarpro au fost desemnate pentru lucrările de proiectare, achiziție și construcție, cunoscute în industrie sub denumirea de EPC (Engineering, Procurement and Construction). Fiecare companie va prelua un pachet distinct de lucrări.

EnergoBit și Siemens Energy vor realiza infrastructura electrică de înaltă tensiune, necesară pentru integrarea producției parcului în sistemul energetic național.

Tongwei și Astronergy, doi producători chinezi de echipamente fotovoltaice, vor furniza modulele solare.

Un detaliu suplimentar privind dimensiunea contractelor a fost comunicat de Tongwei, care a anunțat, pe 7 noiembrie, semnarea unui acord pentru furnizarea a 846 MW de module fotovoltaice din gama TNC 3.0.

Această capacitate reprezintă aproximativ 62% din puterea instalată anunțată a parcului Dama Solar, ceea ce indică amploarea contractului atribuit producătorului chinez.

Celălalt furnizor, Astronergy, a confirmat că va livra module fotovoltaice din gama ASTRO N7 Pro. Compania nu a precizat în comunicatul consultat capacitatea totală aferentă propriului contract.

Împărțirea proiectului între mai mulți constructori și furnizori presupune coordonarea unor lucrări de mari dimensiuni, de la instalarea structurilor și a panourilor până la realizarea infrastructurii electrice.

„Având în vedere că șapte parteneri vor lucra la segmente diferite ale proiectului, coordonarea va fi esențială. Rolul nostru este să aducem laolaltă expertiza fiecăruia, astfel încât ingineria, infrastructura electrică și furnizarea modulelor să funcționeze într-o manieră perfect integrată pe parcursul construcției. Este un proiect de mare anvergură și ne bucurăm să lucrăm îndeaproape cu toți cei șapte parteneri pentru a-l duce la bun sfârșit în siguranță și eficient”, a declarat Ivan Jara Carrasco, Head of Solar & Storage în cadrul Rezolv Energy.

Finanțare de până la 561 milioane EUR și aproximativ 1.500 de oameni pe șantier

Desemnarea constructorilor vine la aproximativ o lună și jumătate după încheierea acordului de finanțare pentru Dama Solar.

La 30 septembrie 2026, Rezolv Energy a anunțat că societatea de proiect West Power Investments a semnat un pachet de finanțare de până la 561 milioane EUR, acordat de un consorțiu format din 14 instituții financiare, cu participarea Băncii Europene de Investiții (BEI).

Finanțarea a fost structurată ca împrumut verde și permite trecerea proiectului în etapa de construcție.

StartupCafe.ro a prezentat anterior detaliile finanțării de 561 milioane EUR și istoricul proiectului Dama Solar, inclusiv preluarea sa de către Rezolv Energy de la grupul românesc Monsson, în 2022.

Potrivit calendarului actual, parcul fotovoltaic ar urma să înceapă exploatarea comercială în a doua jumătate a anului 2028.

În perioada de vârf a lucrărilor, pe șantier vor lucra aproximativ 1.500 de persoane, conform estimărilor dezvoltatorului.

Cu o capacitate de 1,36 GWp, Dama Solar ar urma să producă anual aproximativ 1,8 TWh de energie electrică.

Pentru comparație, producția totală de energie electrică solară a României a fost de aproximativ 4,96 TWh în 2025, potrivit datelor Ember, citate de dezvoltator. Prin urmare, producția anuală estimată a viitorului parc ar reprezenta aproximativ 36% din acest volum.

Proiectul include și amenajarea unei rezervații naturale pe 82 de hectare, suprafață alocată conservării și refacerii biodiversității în interiorul perimetrului investiției.

O parte din energia produsă este deja acoperită prin contracte pe termen lung

Dama Solar are deja două mecanisme importante pentru valorificarea viitoarei producții de energie electrică.

Primul este reprezentat de două contracte pentru diferență (CfD), obținute în august 2025, în cadrul celei de-a doua licitații organizate de Ministerul Energiei. Acestea acoperă o capacitate totală de 520 MW.

Contractele CfD oferă producătorilor un grad mai mare de predictibilitate a veniturilor, printr-un mecanism care compensează diferențele dintre prețul de piață al energiei și un preț de exercitare stabilit contractual.

Al doilea mecanism este un acord corporativ de achiziție virtuală de energie electrică, încheiat cu grupul belgiano-olandez Ahold Delhaize, proprietarul rețelelor Mega Image și Profi.

Contractul, anunțat la începutul lunii noiembrie, are o durată de zece ani și acoperă anual aproximativ 370 GWh de energie electrică provenită din două proiecte dezvoltate de Rezolv Energy în România: Dama Solar, din județul Arad, și parcul eolian Dunărea East, din Constanța.

În total, acordul vizează aproximativ 3,7 TWh de energie electrică pe parcursul celor zece ani.

StartupCafe.ro a prezentat detaliile contractului dintre Rezolv Energy și Ahold Delhaize, inclusiv mecanismul prin care grupul proprietar al Mega Image și Profi beneficiază de energia regenerabilă produsă în România.

Cine sunt investitorii din spatele proiectului

Rezolv Energy a fost lansată în 2022 de Actis, investitor internațional specializat în infrastructură sustenabilă. Compania este susținută și de Mubadala Investment Company, fondul suveran de investiții din Abu Dhabi.

În România, Rezolv Energy dezvoltă, pe lângă Dama Solar, parcurile eoliene VIFOR, din județul Buzău, și Dunărea East & West, din județul Constanța.

Compania are un portofoliu de aproximativ 2,8 GW de proiecte de energie regenerabilă în România și Bulgaria.

Recent, Rezolv Energy a anunțat și o finanțare de până la 367 milioane EUR pentru construcția parcului eolian Dunărea East.

Pentru Dama Solar, selectarea celor șapte parteneri marchează trecerea de la pregătirea financiară și tehnică la organizarea execuției uneia dintre cele mai mari investiții private în producția de energie electrică din România.