Bursele ANIS 2026: LISTA profesorilor universitari din România care primesc câte 5.000 EUR de la firme IT

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) a anunțat joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, lista profesorilor universitari câștigători ai Burselor ANIS, de câte 5.000 EUR fiecare.

21 de profesori profesori universitari din România au fost premiați cu granturi în valoare totală de 105.000 EUR. Proiectele câștigătoare propun noi abordări de predare și integrarea tehnologiilor emergente în educația universitară, de la specializările IT până la discipline din domenii diverse. Premiile au fost acordate în cadrul Galei desfășurate la Universitatea Politehnica Timișoara.

Cele mai multe burse au fost acordate în categoriile AI for All, Artificial Intelligence & Machine Learning și Tech for All, cu câte patru proiecte câștigătoare fiecare. Categoria AI for All, introdusă în premieră în 2026, reflectă interesul pentru integrarea inteligenței artificiale în pregătirea studenților din specializări non-IT.

Câștigătorii provin din 11 universități din șase orașe ale țării: Timișoara și Iași (câte șase), București (cinci), Cluj-Napoca (doi), Galați și Brașov (câte unul).

„O bursă ajunge la un profesor. Impactul ei poate ajunge la generații de studenți. Aceasta este forța programului Bursele ANIS. Susținem inițiative care schimbă felul în care se predă și se învață, aducând tehnologiile emergente în tot mai multe specializări. Un curs regândit astăzi poate influența pregătirea a sute de studenți în anii următori. Investiția în profesorii care fac posibilă această schimbare este o investiție pe termen lung, în competențele viitorilor profesioniști și în capacitatea României de a valorifica oportunitățile economiei digitale”, a declarat Corina Vasile, Director Executiv ANIS.

Listă: Câștigătorii Burselor ANIS 2026

Categoria AI for All

Darian Faur - Universitatea de Vest din Timișoara

Alexandra-Ștefana Ghioc - Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

Teodor-Mihai Cosma - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Iasmina Onescu - Universitatea Politehnica Timișoara

Categoria Artificial Intelligence & Machine Learning

Claudia-Elena Chiriță - Universitatea din București

Marina-Adriana Mercioni - Universitatea Politehnica Timișoara

Mihai Nan - Universitatea Politehnica București

Larisa Diaconu - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Categoria Big Data

Alexandru-Cristian Bozdog - Universitatea Politehnica Timișoara

Costin-Alexandru Deonise - Universitatea Politehnica București

Categoria Cloud Computing

Lilia-Eliana Popescu-Apreutesei - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaș

Categoria Cybersecurity

Ciprian-Alin Simion - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Robert-Nicolae Șolcă - Universitatea Transilvania din Brașov

Flavia Zaim-Oprea - Universitatea Politehnica București

Categoria HealthTech

Angela Lungu - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Categoria Internet of Things (IoT)

Bianca Gușiță - Universitatea Politehnica Timișoara

Categoria Quantum Computing

Sebastian-Mihai Ardelean - Universitatea Politehnica Timișoara

Categoria Tech for All

Andrei Lazăr - Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

Ioana-Laura Pop - UNATC București

Oara Prundeanu - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Aura Elena Amironesei - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Ajuns la cea de-a noua ediție, programul Bursele ANIS a susținut până în prezent 128 proiecte didactice, prin granturi în valoare cumulată de 640.000 EUR. În primele opt ediții, cele 107 proiecte finanțate au provenit din 51 facultăți și 21 centre universitare din România. Pe lângă granturile acordate, câștigătorii ediției 2026 beneficiază și de abonamente medicale anuale oferite de Regina Maria, partenerul medical al programului.