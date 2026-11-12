Bursele ANIS 2026: LISTA profesorilor universitari din România care primesc câte 5.000 EUR de la firme IT

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) a anunțat joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, lista profesorilor universitari câștigători ai Burselor ANIS, de câte 5.000 EUR fiecare.
21 de profesori profesori universitari din România au fost premiați cu granturi în valoare totală de 105.000 EUR. Proiectele câștigătoare propun noi abordări de predare și integrarea tehnologiilor emergente în educația universitară, de la specializările IT până la discipline din domenii diverse. Premiile au fost acordate în cadrul Galei desfășurate la Universitatea Politehnica Timișoara.
Cele mai multe burse au fost acordate în categoriile AI for All, Artificial Intelligence & Machine Learning și Tech for All, cu câte patru proiecte câștigătoare fiecare. Categoria AI for All, introdusă în premieră în 2026, reflectă interesul pentru integrarea inteligenței artificiale în pregătirea studenților din specializări non-IT.
Câștigătorii provin din 11 universități din șase orașe ale țării: Timișoara și Iași (câte șase), București (cinci), Cluj-Napoca (doi), Galați și Brașov (câte unul).
„O bursă ajunge la un profesor. Impactul ei poate ajunge la generații de studenți. Aceasta este forța programului Bursele ANIS. Susținem inițiative care schimbă felul în care se predă și se învață, aducând tehnologiile emergente în tot mai multe specializări. Un curs regândit astăzi poate influența pregătirea a sute de studenți în anii următori. Investiția în profesorii care fac posibilă această schimbare este o investiție pe termen lung, în competențele viitorilor profesioniști și în capacitatea României de a valorifica oportunitățile economiei digitale”, a declarat Corina Vasile, Director Executiv ANIS.
Listă: Câștigătorii Burselor ANIS 2026
Categoria AI for All
- Darian Faur - Universitatea de Vest din Timișoara
- Alexandra-Ștefana Ghioc - Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași
- Teodor-Mihai Cosma - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
- Iasmina Onescu - Universitatea Politehnica Timișoara
Categoria Artificial Intelligence & Machine Learning
- Claudia-Elena Chiriță - Universitatea din București
- Marina-Adriana Mercioni - Universitatea Politehnica Timișoara
- Mihai Nan - Universitatea Politehnica București
- Larisa Diaconu - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Categoria Big Data
- Alexandru-Cristian Bozdog - Universitatea Politehnica Timișoara
- Costin-Alexandru Deonise - Universitatea Politehnica București
Categoria Cloud Computing
- Lilia-Eliana Popescu-Apreutesei - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaș
Categoria Cybersecurity
- Ciprian-Alin Simion - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
- Robert-Nicolae Șolcă - Universitatea Transilvania din Brașov
- Flavia Zaim-Oprea - Universitatea Politehnica București
Categoria HealthTech
- Angela Lungu - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Categoria Internet of Things (IoT)
- Bianca Gușiță - Universitatea Politehnica Timișoara
Categoria Quantum Computing
- Sebastian-Mihai Ardelean - Universitatea Politehnica Timișoara
Categoria Tech for All
- Andrei Lazăr - Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași
- Ioana-Laura Pop - UNATC București
- Oara Prundeanu - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
- Aura Elena Amironesei - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Ajuns la cea de-a noua ediție, programul Bursele ANIS a susținut până în prezent 128 proiecte didactice, prin granturi în valoare cumulată de 640.000 EUR. În primele opt ediții, cele 107 proiecte finanțate au provenit din 51 facultăți și 21 centre universitare din România. Pe lângă granturile acordate, câștigătorii ediției 2026 beneficiază și de abonamente medicale anuale oferite de Regina Maria, partenerul medical al programului.