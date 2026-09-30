Compania aeriană românească AnimaWings confirmă oficial procesul de reorganizare judiciară

Compania aeriană românească AnimaWings, fondată de oamenii de afaceri Cristian și Marius Pandel, a confirmat miercuri că a inițiat procedura de reorganizare judiciară, în urma unor „provocări tehnice la aeronavele din flotă și de presiunile contextului economic actual”.

„AnimaWings traversează în această perioadă un proces de reorganizare judiciară, inițiat de companie pentru protejarea continuității activității și stabilizarea operațiunilor. Decizia vine în principal în urma problemelor tehnice repetate care au afectat disponibilitatea flotei și au generat efecte succesive asupra activității operaționale, comerciale și financiare. Acestora li s-au adăugat presiunile contextului economic general și creșterea costurilor de operare”, a comunicat compania românească.

AnimaWings susține că „își continuă activitatea și operațiunile de zbor”.

„În următoarele zile, programul de zbor va fi adaptat capacității operaționale disponibile. Echipele noastre lucrează permanent pentru a opera cât mai multe dintre zborurile planificate și pentru a reduce impactul asupra pasagerilor”, mai spune firma de transport aerian.

De asemenea, AnimaWings îndeamnă călătorii care au rezervat bilete de avion să verifice statusul curselor programate, pe site.