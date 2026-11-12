Mărcile ROSAL ale lui Silviu Prigoană, scoase la licitație pentru 180.000 de euro. Executarea silită, cerută de fiul său Honorius

Trei mărci comerciale care i-au aparținut omului de afaceri Silviu Prigoană, printre care și ROSAL, brandul cunoscut pentru activitatea de salubritate, au fost scoase la licitație pentru aproximativ 180.000 de euro. Executarea silită a fost solicitată de Honorius-Adrian Prigoană, unul dintre fiii antreprenorului decedat în noiembrie 2024, în baza unor contracte de împrumut.

Licitația este programată pentru 18 noiembrie 2026, la sediul Societății Profesionale de Executori Judecătorești Dobra & Căliman din București, potrivit unui anunț de vânzare emis la 2 noiembrie.

Sunt scoase la vânzare marca verbală ROSAL, înregistrată în 2003, o marcă figurativă reprezentând un arbore stilizat de culoare verde, înregistrată în 2012, și sloganul „Gândește verde, gândește ROSAL”, înregistrat în 2022.

Cele trei mărci formează un lot indivizibil, cu un preț de pornire de aproximativ 180.000 de euro.

Mărcile ROSAL, înregistrate pe numele lui Silviu Prigoană și puse sub sechestru

Potrivit documentelor Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), titularul înscris pentru toate cele trei mărci este Vasile Silviu Prigoană, nu compania care a desfășurat activitatea de salubritate sub brandul ROSAL.

Marca verbală ROSAL a fost înregistrată în 2003, iar protecția acesteia a fost reînnoită până în decembrie 2033. Celelalte două mărci sunt valabile până în 2032.

Înregistrarea ROSAL acoperă o gamă extinsă de produse și servicii, inclusiv transportul și gestionarea deșeurilor, activități de salubritate, servicii comerciale, construcții și activități imobiliare.

Documentele oficiale OSIM arată că la 2 iulie 2026 a fost înscris un sechestru asupra tuturor celor trei mărci. Informația a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială din 30 octombrie 2026.

Câteva zile mai târziu, executorul judecătoresc a emis anunțul privind vânzarea mărcilor la licitație.

Procedura privește drepturile de proprietate industrială asupra mărcilor, nu acțiunile sau activele operaționale ale fostei companii ROSAL.

Honorius Prigoană, creditor în executarea silită a moștenirii tatălui său

Potrivit publicației de vânzare, executarea silită a fost solicitată de Honorius-Adrian Prigoană, în baza a trei contracte de împrumut, încheiate în 2012 și 2024.

Procedurile de executare au fost conexate, iar bunurile urmărite sunt cele trei mărci comerciale.

Documentul executorului îi indică drept debitori, în calitate de succesibili acceptanți ai moștenirii lui Silviu Prigoană, pe cei patru fii ai antreprenorului: Honorius-Adrian, Silvius, Eduard-Gabriel și Maximus-Mihai.

Astfel, Honorius Prigoană figurează atât în calitate de creditor care a solicitat executarea silită, cât și printre succesibilii acceptanți ai moștenirii vizate de procedură.

O persoană poate avea simultan calitatea de creditor al unei succesiuni și pe cea de moștenitor, existența unei creanțe nefiind incompatibilă, în sine, cu acceptarea moștenirii.

Cei doi fii mai mici ai antreprenorului, Eduard-Gabriel și Maximus-Mihai, sunt reprezentați în procedură de mama lor, Adriana Bahmuțeanu.

Publicația de vânzare nu precizează valoarea totală a creanțelor urmărite și nici identitatea împrumutaților din contractele care constituie titluri executorii.

Ce se întâmplă cu fostul brand ROSAL

ROSAL a fost unul dintre cele mai cunoscute branduri din industria românească a salubrității, fiind asociat cu afacerile dezvoltate de Silviu Prigoană.

Compania Rosal Grup și-a schimbat denumirea în United Waste Solutions în 2023, iar ulterior a devenit Bin Go Solutions.

Mărcile comerciale scoase acum la licitație au însă un regim juridic distinct de cel al companiei care a operat sub această denumire.

Potrivit evidențelor OSIM, toate cele trei mărci au fost înregistrate pe numele lui Silviu Prigoană și figurează în continuare cu acesta ca titular.

Cumpărătorul lotului ar urma să dobândească drepturile aferente mărcilor adjudecate, în condițiile prevăzute de legislația privind proprietatea industrială.

Licitația este programată pentru miercuri, 18 noiembrie 2026, de la ora 11:30, la sediul executorului judecătoresc Dobra & Căliman din București. Participanții trebuie să depună o garanție de 10% din prețul de pornire.

Dacă la primul termen nu se obține prețul stabilit prin evaluare, publicația de vânzare prevede posibilitatea reluării licitației la același termen, cu un preț de pornire redus la 75% din valoarea inițială.