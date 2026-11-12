Demisie la vârful Nvidia: Jensen Huang pleacă din companie după mai bine de 30 de ani

Jensen Huang, directorul general Nvidia, și-a dat demisia din pozițiile de director general (CEO), Președinte și membru al Consiliului de Administrație al companiei de procesoare grafice și hardware pentru inteligență artificială, după ce acesta ar fi fost implicat într-un scandal de spionaj.

Anunțul a fost confirmat de companie într-un comunicat, în care se arată că vicepreședintele executiv și directorul financiar (CFO) Colette Kress preia interimatul directorului general „până la găsirea unui succesor permanent”.

Colette Kress a ocupat funcția de Vicepreședinte Executiv și Director Financiar în companie încă din anul 2013. Înainte de a intra în Nvidia, Kress a petrecut aproape 25 ani în roluri financiare la companii de tehnologie de top, inclusiv Cisco și Microsoft.

„Forța NVIDIA a venit întotdeauna din oamenii săi, iar împreună cu echipa noastră de conducere, sunt dedicat să construiesc pe fundația extraordinară pe care Jensen a creat-o în ultimii 33 de ani. Vom continua să avansăm în munca care a făcut din NVIDIA un lider în calcul accelerat și inteligență artificială și vom valorifica oportunitățile ce urmează. Ne concentrăm în continuare pe deservirea clienților, partenerilor, dezvoltatorilor și acționarilor”, a declarat Colette Kress, CEO interimar și CFO Nvidia.

De asemenea, Consiliul de Administrație l-a numit pe Harvey C. Jones ca primul său Președinte al Consiliului. Jones a fost antreprenor, executiv în tehnologie și investitor activ în investiții de capital de risc timp de peste 30 de ani, inclusiv ca Director General și Președinte Executiv al Synopsys.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu peste 11% în tranzacționarea premergătoare de piață joi. De vinerea trecută, acțiunile companiei au scăzut dramatic, rezultând o pierdere a capitalizării de piață de peste 300 miliarde dolari, potrivit TechCrunch.

Jensen a co-fondat Nvidia, care astăzi ocupă locul 2 în topul companiilor după capitalizarea de piață, acum 33 de ani, alături de Chris Malachowsky și Curtis Priem. Invenția GPU-ului de către companie în anul 1999 a declanșat creșterea pieței de gaming pe PC, a redefinit grafica pe calculator și a declanșat era inteligenței artificiale moderne. Înainte de a fonda compania, Huang a lucrat la LSI Logic și Advanced Micro Devices (AMD). La publicarea acestei știri, el are o avere estimată la 151,2 miliarde dolari, conform Forbes.

Nvidia este cunoscută astăzi pentru procesoarele grafice (GPUs), care sunt cunoscute de gameri și artiști digitali, dar și pentru infrastructura de inteligență artificială, care a dus în cele din urmă la atingerea pragurilor de 4.000 și 5.000 miliarde dolari capitalizare de piață, în decursul unui singur an.

Jensen Huang a recunoscut recent o aventură extraconjugală cu un presupus spion chinez. El și-a înșelat soția de 40 de ani cu Alice Huang, directoarea generală (CEO) Megaspeed, considerată de către oficialii americani ca spioană, care ar fi trimis informații înapoi în Beijing. Sursele New York Times au dezvăluit, de asemenea, că Huang ar fi avut, de asemenea, o relație extraconjugală cu Kimberly Powell, vicepreședinta companiei pentru sănătate.