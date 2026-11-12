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GDPR: Operator de credite IFN, amendat cu 10.000 EUR, după ce a suferit un atac cibernetic

GDPR: Operator de credite IFN, amendat cu 10.000 EUR, după ce a suferit un atac cibernetic
Sursă: © Jakub Jirsak | Dreamstime.com
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Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a amendat HORA CREDIT IFN S.A cu 10.000 EUR, în baza celebrului regulament european GDPR, de protecție a datelor personale.

În cadrul investigației derulate de Autoritate, s-a constatat că un atac cibernetic asupra infrastructurii operatorului a afectat confidențialitatea, integritatea și securitatea datelor cu caracter personal.

Situația a condus la accesul neautorizat la datele unui număr foarte mare de persoane vizate (clienți și foști clienți, angajați și foști angajați, colaboratori), date din documentele operaționale ale operatorului, din corespondența electronică și din documente contractuale.

Ca atare, s-a constatat că operatorul nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate și nu a realizat testarea, evaluarea și aprecierea periodică ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării, în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prezentat de prelucrare, incluzând capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare.

HORA CREDIT IFN S.A a fost amendat, astfel, pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) și alin. (2)  din Regulamentul (UE) 2016/679, cu 53.370 lei, echivalentul sumei de 10.000 EUR.

Despre Hora Credit a mai scris și Snoop în anul 2024, în cadrul articolelor despre dobânzile „uriașe” ale creditorilor de acest tip și despre fenomenul creditelor false, deschise cu date furate din buletin, la IFN-uri.

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