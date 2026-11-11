Un antreprenor român care recrutează specialiști de la NVIDIA și OpenAI pregătește o fabrică de 36 milioane euro lângă București. Va produce centre de date AI din containere maritime

O companie fondată de doi antreprenori români, care a atras finanțări internaționale de 66 de milioane de dolari și a recrutat recent specialiști de la NVIDIA și OpenAI, pregătește o investiție industrială de aproximativ 36 de milioane de euro lângă București. Runware, startupul fondat de Flaviu Rădulescu și Ioana Hreninciuc, intenționează să construiască o fabrică în care containerele maritime vor fi transformate în centre de date modulare pentru inteligență artificială. Potrivit documentelor consultate de StartupCafe.ro, unitatea industrială ar urma să producă până la 5.200 de astfel de centre de date anual și să aibă aproximativ 180 de angajați.

Investiția este pregătită în județul Călărași, la limita cu Ilfovul, la la sud de București, în apropierea DN4.

Fabrica va fi construită pe un teren de aproape cinci hectare, iar hala industrială va ocupa peste 22.000 de metri pătrați, echivalentul suprafeței a aproximativ trei terenuri de fotbal.

Potrivit documentelor consultate de StartupCafe.ro, investiția totală este estimată la aproximativ 190 de milioane de lei (36 de milioane de euro), iar perioada de implementare prevăzută este de nouă luni.

Proiectul se află în etapa de autorizare, iar compania a anunțat că urmărește începerea producției în primul trimestru din 2027.

Centre de date pentru inteligență artificială, fabricate asemenea automobilelor

Conceptul dezvoltat de Runware pornește de la o idee care ar putea schimba modul în care sunt construite centrele de date: transformarea acestora din proiecte individuale de construcții în produse industriale standardizate, fabricate pe o linie de asamblare.

În loc să construiască o clădire specială pentru instalarea serverelor, compania utilizează containere maritime, asemănătoare celor folosite pentru transportul internațional de mărfuri.

Containerele sunt modificate și echipate cu servere, procesoare grafice (GPU), instalații electrice, sisteme de comunicații și echipamente de răcire.

Rezultatul este un centru de date modular, care poate fi transportat pe camion sau pe vapor și instalat într-un amplasament pregătit pentru alimentarea cu energie electrică și conectarea la rețelele de comunicații.

Produsele se numesc Sonic Pods și sunt destinate infrastructurii necesare funcționării modelelor de inteligență artificială.

Runware a dezvoltat două configurații principale: un centru de date cu o capacitate de 1 MW, integrat într-un container maritim de aproximativ șase metri lungime, și o variantă de 2 MW, într-un container de aproximativ 12 metri.

În configurația prezentată de companie, un singur modul de 1 MW poate găzdui aproximativ 1.200 de procesoare grafice, folosite pentru executarea operațiunilor de inteligență artificială.

Sistemele sunt răcite cu lichid, prin circuite închise, iar fiecare modul este testat înainte de livrare.

Avantajul principal este că beneficiarul nu mai trebuie să construiască de la zero un centru de date, proces care poate dura luni sau chiar ani, în funcție de dimensiunea investiției.

Unitățile pot fi instalate individual sau grupate pentru a forma centre de date cu capacități mult mai mari.

Până la 5.200 de centre de date anual. Unul la fiecare 48 de minute

Documentele consultate de StartupCafe.ro arată că fabrica din România este proiectată pentru o capacitate de producție care va crește treptat.

În prima etapă, unitatea industrială ar urma să producă aproximativ 10 containere echipate pe zi, într-un singur schimb de lucru.

Ulterior, prin introducerea celui de-al doilea schimb, capacitatea ar putea ajunge la 20 de centre de date modulare pe zi.

La un program de cinci zile pe săptămână, aceasta înseamnă o producție anuală maximă de aproximativ 5.200 de unități.

Pentru a înțelege dimensiunea proiectului, fabrica ar putea livra, la capacitate maximă, aproximativ 100 de centre de date pe săptămână sau peste 400 pe lună.

Raportat la programul de producție de 16 ore zilnic, ar însemna un centru de date modular finalizat, în medie, la fiecare 48 de minute.

Dimensiunea proiectului devine și mai relevantă dacă analizăm capacitatea de calcul a produselor.

În funcție de configurație, cele 5.200 de unități ar putea însuma anual o capacitate nominală de aproximativ 5-10 gigawați (GW).

Cu alte cuvinte, fabrica nu ar produce doar câteva mii de containere echipate, ci infrastructură informatică destinată unor centre de date cu o putere totală comparabilă, ca ordin de mărime, cu cea a mai multor centrale electrice mari.

Această comparație privește exclusiv puterea nominală. Fabrica nu produce energie electrică, iar cei 5-10 GW nu reprezintă consumul său propriu, ci capacitatea agregată a infrastructurii pe care ar putea să o livreze clienților.

De altfel, Runware și-a anunțat internațional obiectivul de a ajunge la o capacitate industrială de aproximativ 10 GW anual.

Cifrele reprezintă capacități proiectate, care vor depinde de punerea în funcțiune a fabricii, extinderea producției și comenzile primite.

O fabrică de peste 22.000 de metri pătrați și aproximativ 180 de angajați

Unitatea industrială din apropierea Bucureștiului va fi organizată pentru a permite desfășurarea întregului proces de producție, de la recepția containerelor și componentelor până la testarea și expedierea centrelor de date.

Cea mai mare parte a halei, aproximativ 15.000 de metri pătrați, va fi destinată producției.

Fabrica va include ateliere de prelucrări mecanice și electronice, zone pentru instalarea serverelor, spații de asamblare și testare, depozite și facilități logistice.

Un rol important îl vor avea sistemele de răcire, necesare pentru menținerea temperaturilor de funcționare ale echipamentelor informatice de mare putere.

După asamblare, centrele de date vor fi verificate și pregătite pentru transport către clienți.

Potrivit proiectului, fabrica ar urma să aibă aproximativ 180 de angajați, în principal personal implicat în producție, alături de specialiști tehnici și angajați administrativi.

Activitatea industrială va necesita competențe în mecanică, electronică, instalații electrice, sisteme de răcire și integrarea echipamentelor informatice.

Amplasarea în apropierea Bucureștiului oferă acces la infrastructura rutieră a Capitalei și la piața regională de forță de muncă, inclusiv specialiști din domeniile tehnice.

Centre de date care pot deveni operaționale în 48 de ore

Într-un articol publicat în octombrie 2026, publicația americană TechCrunch a prezentat planurile Runware de a produce industrial centre de date modulare, într-un sistem asemănător liniilor de asamblare din industria auto.

Flaviu Rădulescu, cofondator și CEO al companiei, a explicat că standardizarea procesului ar putea reduce considerabil timpul necesar fabricării unui centru de date.

Potrivit acestuia, realizarea unui modul putea dura anterior aproximativ trei săptămâni. Prin industrializarea producției, compania urmărește reducerea timpului la aproximativ o zi.

Mai mult, Runware susține că unitățile Sonic Pods pot fi instalate și puse în funcțiune în mai puțin de 48 de ore de la livrare, dacă amplasamentul beneficiază deja de infrastructura necesară.

Astfel, un operator care are nevoie de capacitate suplimentară pentru aplicații de inteligență artificială ar putea comanda și instala module noi, fără să aștepte construirea unui centru de date convențional.

Conceptul modular permite și extinderea treptată a infrastructurii, în funcție de cererea de putere de calcul.

Această abordare este relevantă într-un moment în care dezvoltarea inteligenței artificiale generează investiții tot mai mari în servere, echipamente de răcire și infrastructură energetică.

Runware a atras 66 de milioane de dolari și recrutează specialiști de la NVIDIA și OpenAI

Investiția din România vine într-o perioadă de dezvoltare accelerată a Runware, companie fondată în 2023 de antreprenorii români Flaviu Rădulescu și Ioana Hreninciuc.

Startupul dezvoltă infrastructură hardware și software pentru rularea modelelor de inteligență artificială, urmărind reducerea costurilor și creșterea vitezei de procesare.

Runware a atras finanțări cumulate de aproximativ 66 de milioane de dolari, inclusiv o rundă de 50 de milioane de dolari condusă de fondul Dawn Capital, la care au participat Comcast Ventures, Speedinvest, Insight Partners și a16z Speedrun.

StartupCafe.ro a relatat anterior despre finanțarea de 50 de milioane de dolari obținută de compania fondată de cei doi antreprenori români.

La începutul lunii noiembrie 2026, Runware a anunțat și recrutarea unor specialiști care au ocupat funcții importante în companii tehnologice internaționale.

Printre aceștia se numără Risto Haukioja, fost specialist NVIDIA, numit Head of Infrastructure Engineering la Runware.

Matti Oikarinen, care a lucrat la OpenAI în domeniul securității sistemelor AI și anterior a ocupat funcții tehnice importante la Amazon, Goldman Sachs și Yahoo, s-a alăturat companiei în funcția de Chief Information Security Officer.

De asemenea, Matt Baldwin, fost director de inginerie la NVIDIA, a fost recrutat pentru dezvoltarea infrastructurii AI.

Aceste recrutări consolidează echipa tehnică a Runware în perioada în care compania pregătește extinderea producției industriale și a infrastructurii sale internaționale.

De la trei servere construite într-un apartament din Londra la producția industrială în România

Povestea Runware a început în 2023, când Flaviu Rădulescu și Ioana Hreninciuc încercau să găsească soluții pentru reducerea costurilor infrastructurii necesare aplicațiilor de inteligență artificială.

Potrivit prezentării companiei, cei doi au construit primele trei servere răcite cu lichid pe masa din bucătăria Ioanei, într-un apartament din Londra.

Experimentul a reprezentat punctul de plecare al dezvoltării unei tehnologii proprii, care a evoluat ulterior într-o platformă internațională de infrastructură AI.

La trei ani de la începutul proiectului, Runware pregătește trecerea la producția industrială a centrelor de date.

Compania urmărește să deservească atât propriile necesități de infrastructură, cât și clienți care vor să utilizeze centre de date dedicate pentru aplicații de inteligență artificială.

Runware susține că a atras deja un interes comercial de aproximativ un miliard de dolari pentru produsele Sonic Pods, însă această valoare reprezintă cererea potențială comunicată de companie, nu venituri realizate.

Când ar putea începe producția

Potrivit documentelor consultate de StartupCafe.ro, proiectul din apropierea Bucureștiului se află în etapa de autorizare, iar perioada estimată pentru realizarea investiției este de nouă luni.

Compania a anunțat că urmărește începerea producției în primul trimestru din 2027, cu o creștere treptată a capacității industriale.

Calendarul efectiv va depinde de finalizarea procedurilor de autorizare și de execuția lucrărilor.

Dacă planurile vor fi realizate, România ar urma să găzduiască o unitate industrială capabilă să producă anual mii de centre de date modulare, destinate unei piețe internaționale în care dezvoltarea inteligenței artificiale generează o cerere tot mai mare de infrastructură de calcul.