Cine se află în spatele afacerii care a cumpărat avionul Blue Air blocat sub un pod. Fostă directoare în administrația Firea, parteneră de afaceri cu cumnata primarului Negoiță

Avionul Blue Air care a rămas blocat sub un pod de pe DN1 a ajuns la Voluntari, unde va deveni atracția unui nou complex de agrement pentru copii, cu o suprafață de peste 2.000 mp. Aeronava, veche de 37 de ani, a fost cumpărată din patrimoniul companiei aeriene pentru 45.450 EUR. În spatele afacerii se află două antreprenoare, dintre care una a condus o companie municipală în timpul administrației Gabriela Firea. Cele două sunt partenere de afaceri cu soția dezvoltatorului imobiliar Ionuț Negoiță și au obținut, prin firma lor, un contract public de aproape 27.000 EUR pentru organizarea unor petreceri destinate copiilor.

Boeingul Blue Air care a rămas blocat sub un pasaj feroviar din Balotești, la începutul lunii octombrie, a ajuns în cele din urmă la Voluntari. După aproape șase ani petrecuți într-un colț al Aeroportului Otopeni, fostul avion de pasageri va începe o nouă viață, de această dată la sol, ca parte a unui complex de distracții pentru copii.

Aeronava, un Boeing 737-322 înmatriculat YR-BAF, a fost adjudecată în ianuarie 2026, pentru 45.450 EUR fără TVA, în cadrul procedurii de insolvență a companiei Blue Air.

Beneficiarul transportului nu fusese făcut public, însă documentarea StartupCafe a condus la identificarea afacerii care revendică avionul: DAZZY, un brand de agrement din Voluntari, care dezvoltă un nou proiect, denumit DAZZY ARENA.

Ce se pregătește la DAZZY ARENA

Noul complex de distracții va avea o suprafață de peste 2.000 mp și va fi destinat în special copiilor mai mari. Printre atracțiile anunțate se numără traseele cu obstacole de tip Ninja Warrior și jocurile Arcade, iar Boeingul Blue Air va completa oferta de divertisment.

FOTO: Tik-Tok Dazzy

Proiectul este amenajat în zona comercială Plaza Voluntari–Kaufland, în apropierea complexului Smart Textil Center.

DAZZY operează deja un loc de joacă pentru copii și dezvoltă și un concept recreativ în aer liber, DAZZY Farm.

Planurile pentru noua arenă au fost prezentate public încă din aprilie 2026, iar în iunie reprezentanții afacerii promovau deja ideea integrării unui avion în proiect.

După incidentul de la Balotești, aceștia au dezvăluit că aeronava transportată din patrimoniul Blue Air este destinată DAZZY ARENA.

FOTO: Tik-Tok Dazzy

„Suntem nebuni, suntem inconștienți, dar am adus avionul acasă, am trecut și de hopul ăsta cu rondul”, au transmis reprezentanții DAZZY într-un videoclip publicat pe TikTok.

Transportul a urmat ruta Otopeni - DN1 - Centura Bucureștiului - DN2 - Voluntari. Aeronava a devenit ținta glumelor pe internet, iar magazinul Hornbach și-a făcut chiar reclamă pe seama lui.

După blocajul de sub pasajul feroviar din Balotești, convoiul și-a continuat deplasarea, fiind filmat inclusiv în centrul orașului Voluntari, la un sens giratoriu.

FOTO: Tik-Tok Dazzy

DAZZY a anunțat ulterior sosirea avionului la destinație. Nu a precizat însă cum va fi amenajat interiorul aeronavei și ce activități vor putea desfășura vizitatorii la bord.

Cine sunt antreprenoarele din spatele DAZZY

Afacerea DAZZY este asociată cu societatea HER BOUTIQUE MEDICAL SRL, înființată în 2024, în Voluntari.

Societatea este deținută în cote egale de Diana-Sorana Frunză și Veronica Rotaru, prima fiind și administrator.

Pentru 2025, firma a raportat o cifră de afaceri nulă, pierderi de aproximativ 21.500 EUR și datorii de aproape 70.000 EUR. În 2026, cele două antreprenoare au început dezvoltarea noilor proiecte de agrement.

Diana-Sorana Frunză, cunoscută anterior sub numele de Diana Chifa, a fost director general al Companiei Municipale de Agrement București, înființată de Primăria Capitalei în timpul mandatului Gabrielei Firea.

A fost numită la conducerea companiei în 2018, la vârsta de 25 de ani. Numirea și legăturile sale cu administrația locală din Voluntari au fost prezentate atunci de presă.

Diana Frunză este căsătorită cu Robert-George Frunză, director general al ECOVOL Ilfov, companie de servicii publice controlată de administrații locale din județul Ilfov.

Acesta a ocupat și funcții de conducere la FC Voluntari și Euro Apavol, iar în 2016 a candidat din partea PSD la Primăria Voluntari, în alegerile câștigate de Florentin Pandele.

Partenere de afaceri cu cumnata primarului Sectorului 3

Cele două antreprenoare sunt asociate și într-o altă companie din Voluntari, BRILLIANT MINDSOLUTIONS SRL, alături de Adina-Elena Negoiță.

Fiecare deține aproximativ o treime din capitalul social.

Adina Negoiță este soția dezvoltatorului imobiliar Ionuț Negoiță, proprietarul grupului HILS și fostul acționar majoritar al clubului Dinamo. Ea este, totodată, cumnata lui Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.

Adina Negoiță dezvoltă și afaceri în domeniul medical, fiind cunoscută pentru rețeaua de clinici Medikali.

Contract de aproape 27.000 EUR pentru petreceri, de la o instituție a CJ Ilfov

În mai 2026, HER BOUTIQUE MEDICAL SRL a obținut o achiziție directă în valoare de 136.400 lei, echivalentul a aproape 27.000 EUR, de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, instituție subordonată Consiliului Județean Ilfov.

Contractul, atribuit pe 27 mai, avea ca obiect organizarea unor evenimente și petreceri pentru copii.

Potrivit informațiilor publicate în SEAP, serviciile includeau amenajarea unor spații de divertisment, ateliere de creație, pictură pe față, spectacole de magie și cu baloane de săpun, parade cu mascote, muzică și sonorizare, precum și o zonă cu food truck-uri.

Evenimentul urma să beneficieze și de 800 de baloane personalizate, distribuite participanților.

Achiziția a fost finalizată în aceeași zi în care a fost publicată, la valoarea estimată inițial de autoritate. Documentele disponibile nu precizează însă unde și când au fost organizate petrecerile.

Contractul a fost încheiat cu câteva zile înainte de 1 iunie, Ziua Copilului.

De la United Airlines la Blue Air. Povestea Boeingului de 37 de ani

Avionul care va deveni atracție de agrement la Voluntari a fost construit în 1989 și a zburat mai întâi pentru compania americană United Airlines.

În 2004 a ajuns în Brazilia, în flota companiei GOL Linhas Aéreas, iar din 2008 a fost folosit de Blue Air, sub înmatricularea YR-BAF.

Aeronava avea 141 de locuri pentru pasageri și a zburat pentru operatorul român timp de aproximativ 11 ani, până în octombrie 2019, când a fost retrasă din serviciu.

A urmat o perioadă de aproape șase ani în care Boeingul a rămas depozitat pe Aeroportul Henri Coandă, alături de alte avioane scoase din exploatare.

StartupCafe a identificat locul în care a staționat aeronava, folosind imagini satelitare și fotografii realizate de pasionații de aviație.

Într-o imagine aeriană din iunie 2025, Boeingul apare alături de alte patru aeronave depozitate într-o zonă a aeroportului.

Una dintre fotografiile aeriene ilustrează astfel ultimii ani ai fostului avion de pasageri înainte de vânzarea sa la licitație și transportul către Voluntari.

Un avion folosit și drept garanție la EximBank

În 2020, Boeingul YR-BAF a fost inclus printre activele puse garanție de Blue Air pentru împrumutul de aproximativ 62 de milioane EUR, acordat prin EximBank și garantat de statul român în timpul pandemiei.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 862/2020, compania a constituit garanții asupra unui teren, a șase aeronave și a două motoare. Printre avioane figura și Boeingul YR-BAF.

Finanțarea nu a reușit însă să salveze compania, care și-a suspendat zborurile în septembrie 2022 și a intrat ulterior în insolvență.

Șase ani după constituirea garanției, avionul a fost valorificat pentru numai 45.450 EUR, în condițiile în care era de mult timp retras din serviciu.

Ce se mai vinde din fosta flotă Blue Air

Blue Air a intrat în faliment în vara anului 2025, iar lichidatorii continuă să valorifice bunurile fostei companii aeriene.

Printre acestea se află aeronave, motoare și alte componente, dar și carcase cumpărate de antreprenori pentru a fi transformate în hoteluri, restaurante sau spații de agrement.

În noiembrie 2025, trei carcase Boeing 737 au fost adjudecate pentru peste 140.000 EUR, urmând să fie utilizate în proiecte turistice și de alimentație publică.

Alte două avioane, Boeing 737-530, au fost scoase din nou la licitație în 2026, cu prețuri de pornire de aproximativ 238.000 EUR fiecare, după ce ofertele de aproape 3,5 milioane EUR, primite anterior pentru ambele aeronave, nu s-au concretizat în vânzări.

Separat, lichidatorii au încercat să vândă motoare și alte componente din fosta flotă.

StartupCafe a contactat-o telefonic pe Diana-Sorana Frunză, administratoarea societății asociate cu DAZZY, pentru detalii privind investiția, cumpărarea avionului și amenajarea noii arene. Aceasta a precizat că se grăbește și nu a oferit informații suplimentare despre proiect.

Deocamdată, valoarea totală a investiției și modul în care aeronava va fi transformată într-o atracție pentru vizitatori nu au fost anunțate.