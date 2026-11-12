Dezvoltatorul imobiliar belgian SPEEDWELL numește un nou manager pe România

SPEEDWELL, dezvoltator imobiliar de origine belgiană, activ pe piețele din România și Polonia, îl numește pe Răzvan Enache în funcția de Country Manager pentru România, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Răzvan Enache preia coordonarea operațiunilor companiei în România de la Yannick van de Parre, care își va continua activitatea în cadrul grupului, într-un nou rol la nivel regional, transmite SPEEDWELL.

Numirea are loc într-o perioadă în care compania își extinde strategia de dezvoltare, trecând de la implementarea unor proiecte imobiliare individuale la administrarea unui portofoliu de proiecte integrate de regenerare urbană, cu impact pe termen lung asupra orașelor în care activează.

Pentru perioada 2027-2035, compania are în plan 8 proiecte în diferite stadii de dezvoltare în București, Timișoara și Brașov și continuă să analizeze oportunități de investiții în alte centre urbane importante din România.

„Viziunea asupra dezvoltării urbane care m-a determinat să mă alătur echipei SPEEDWELL în urmă cu puțin timp rămâne în centrul strategiei noastre și capătă o nouă dimensiune odată cu preluarea acestui rol. Având în vedere numărul important de proiecte planificate pentru perioada următoare și perspectivele de extindere în noi orașe din țară, prioritatea noastră este să asigurăm implementarea eficientă a investițiilor și dezvoltarea unui portofoliu integrat, care să contribuie la transformarea urbană pe termen lung. Ne propunem să consolidăm poziția SPEEDWELL pe piața din România și să valorificăm în mod sustenabil oportunitățile de creștere”, a declarat Răzvan Enache, Country Manager SPEEDWELL România.

Răzvan Enache își extinde aria de responsabilitate prin preluarea coordonării operațiunilor companiei în România, continuând totodată să conducă și activitățile de dezvoltare imobiliară. În noul său rol, acesta va fi responsabil de implementarea strategiei de creștere a SPEEDWELL pe piața locală, cu accent pe gestionarea și avansarea proiectelor din portofoliu, identificarea de noi oportunități de investiții și susținerea obiectivelor de dezvoltare pe termen lung ale companiei.

Printre prioritățile sale se numără respectarea termenelor de livrare pentru proiectele aflate în derulare, accelerarea proceselor de autorizare și demararea lucrărilor de construcție pentru noile dezvoltări, extinderea prezenței SPEEDWELL în alte orașe din țară și creșterea volumului de vânzări și închirieri. În același timp, Răzvan Enache va urmări consolidarea poziției companiei pe piața imobiliară și dezvoltarea unei structuri organizaționale adaptate dimensiunii și ritmului de creștere a portofoliului.

„Numirea lui Răzvan are loc într-un moment în care SPEEDWELL își extinde oportunitățile de investiții în România, explorând noi segmente de piață, precum locuințele destinate studenților și spațiile dedicate îngrijirii persoanelor vârstnice, dar și prin extinderea SPACEPLUS, platforma noastră logistică dedicată întreprinderilor mici și mijlocii. Ne bucurăm că Răzvan va coordona operațiunile locale și avem încredere că experiența sa va avea un rol important în atingerea obiectivelor noastre de creștere”, a declarat Didier Balcaen, Cofondator SPEEDWELL.

Opt proiecte în dezvoltare și noi oportunități de investiții în România

Dezvoltatorul imobiliar de origine belgiană continuă investițiile în București și zona metropolitană, în proiecte rezidențiale și mixed-use, aflate în diferite etape de dezvoltare. Printre prioritățile companiei se numără livrarea proiectului QUEENS District, programată pentru primul trimestru al anului 2028, continuarea lucrărilor de construcție la THE IVY, inclusiv pentru clădirea C8, și pregătirea etapelor următoare, precum și avansarea proiectelor THE MEADOWS și GLENWOOD ESTATE din Corbeanca.

În paralel, SPEEDWELL continuă demersurile pentru dezvoltarea proiectului CityZen, care face parte din portofoliul de investiții viitoare ale companiei în Capitală.

În Timișoara, dezvoltatorul continuă investițiile în regenerare urbană prin avansarea proiectului mixed-use PALTIM, dezvoltat pe amplasamentul fostei fabrici de pălării, și pregătește demararea lucrărilor de construcție pentru un nou proiect imobiliar pe terenul fostei fabrici de textile 1 IUNIE. Ambele investiții reflectă strategia companiei de revitalizare a fostelor zone industriale și reintegrare a acestora în circuitul urban, prin dezvoltarea unor proiecte adaptate nevoilor actuale ale orașului.

Randare proiect 1 IUNIE Timișoara. Sursă: SPEEDWELL

Brașov reprezintă o altă zonă de dezvoltare importantă, compania pregătindu-se pentru lansarea proiectului TINO, care va extinde prezența companiei mai departe de piețele în care are deja proiecte în desfășurare.

Randare proiect TINO Brașov. Sursă: SPEEDWELL

Pe segmentul industrial-logistic, SPEEDWELL se apropie de finalizarea proiectului SPACEPLUS East, parte a strategiei de extindere a platformei SPACEPLUS, o soluție flexibilă de spații logistice și de depozitare, dedicată întreprinderilor mici și mijlocii.

Pe lângă investițiile aflate în derulare, dezvoltatorul urmărește consolidarea prezenței pe piața locală prin identificarea de noi oportunități în centre regionale precum Cluj-Napoca, Iași și Sibiu, orașe care se remarcă prin dezvoltarea economică și rolul important al comunităților universitare. Strategia companiei vizează identificarea unor oportunități pentru proiecte integrate, adaptate specificului fiecărei piețe, care să contribuie la dezvoltarea urbană și să genereze valoare pe termen lung.

În paralel cu dezvoltarea portofoliului din România, SPEEDWELL continuă să își consolideze prezența pe piețele din Europa Centrală și de Est, cu accent pe Polonia, unde grupul activează din 2024. Expansiunea internațională reprezintă o prioritate strategică pentru companie, care urmărește să valorifice experiența acumulată pe piața din România și să identifice noi oportunități de investiții în regiune.

În acest context, Yannick van de Parre, care a coordonat activitatea SPEEDWELL în România în ultimii ani, preia noi responsabilități la nivel regional. Pe parcursul mandatului său, Yannick a contribuit la extinderea portofoliului companiei și la dezvoltarea unor proiecte importante, precum THE IVY, PALTIM și QUEENS District, într-o perioadă marcată de diversificarea investițiilor și consolidarea poziției SPEEDWELL pe piața imobiliară din România.

Experiența acumulată în coordonarea operațiunilor locale va constitui baza noilor sale responsabilități, care se vor concentra pe susținerea activităților grupului pe piețele regionale, spune compania.

SPEEDWELL este un dezvoltator imobiliar cu prezență în România și Polonia și cu origini belgiene, specializat în dezvoltarea proiectelor rezidențiale, cu destinație mixtă, office, retail și industriale, construit pe principii solide de disciplină investițională, dezvoltare sustenabilă și viziune pe termen lung. Cu o experiență de peste 10 ani în România, compania a dezvoltat proiecte în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Râmnicu Vâlcea și Brașov, totalizând aproximativ 160.000 mp de spații de birouri și comerciale, peste 5.500 de apartamente și 23.000 mp de spații industriale, cu o valoare totală a dezvoltărilor de aproximativ 2 miliarde EUR.