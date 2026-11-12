Tinerii sub 30 de ani au trimis peste jumătate din aplicările pentru joburi în România. Ce locuri de muncă preferă fiecare generație (Analiză)

Candidații cu vârste între 14 și 29 de ani au trimis aproape 6 milioane de aplicări pentru locuri de muncă în primele zece luni din 2026, reprezentând peste jumătate din totalul înregistrat pe platforma de recrutare eJobs.ro. O analiză publicată joi arată că generațiile au preferințe diferite în privința domeniilor de activitate și a muncii de la distanță, în timp ce candidații de peste 60 de ani se orientează în special către construcții.

În perioada ianuarie-octombrie 2026, pe eJobs.ro au fost înregistrate peste 11,5 milioane de aplicări, din partea a aproximativ 523.000 de candidați, potrivit datelor transmise de companie.

Generația Z, care include persoanele cu vârste între 14 și 29 de ani, a generat 51,5% din totalul aplicărilor, în creștere cu 34,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Numărul candidaților activi din această categorie a crescut cu 14,9%.

Bogdan Badea, CEO eJobs România

„Din punctul de vedere al conturilor unice active, generația Z reprezintă 52,3% din total, millennialii (30 – 45 de ani) 34,6%, generația X (46 – 61 de ani) 12,8%, iar baby boomers (62+) 0,4%. Față de primele 10 luni din 2025, numărul candidaților activi din generația Z a crescut cu 14,9%. Avansul aplicărilor este însă de peste două ori mai mare, ceea ce arată că a crescut și intensitatea cu care tinerii își caută un loc de muncă”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs România.

Millennialii aplică la cele mai multe joburi pentru fiecare candidat

Deși generația Z domină ca volum total, candidații cu vârste între 30 și 45 de ani sunt cei care trimit, în medie, cele mai multe aplicări individuale.

Millennialii au înregistrat o medie de 23,2 aplicări pentru fiecare candidat activ, comparativ cu 21,8 în cazul generației Z, 20,5 pentru generația X și 20 pentru baby boomers.

În cazul tinerilor sub 30 de ani, media a crescut de la 18,6 aplicări în primele zece luni din 2025 la 21,8 în perioada similară din 2026.

Millennialii au trimis aproximativ 4,2 milioane de aplicări, cu 14,6% mai multe decât anul trecut, în timp ce numărul candidaților activi din această categorie a crescut cu 3,3%.

Pentru generația X, aplicările au avansat cu 12,5%, până la aproape 1,4 milioane, iar numărul candidaților activi a crescut cu 5,9%.

La polul opus se află persoanele de peste 61 de ani. Candidații din generația baby boomers au trimis aproximativ 39.400 de aplicări, în scădere cu 11,2%, în timp ce numărul celor activi pe platformă s-a redus cu 10,2%.

Retailul atrage tinerii, în timp ce construcțiile câștigă teren în rândul candidaților mai în vârstă

Analiza eJobs arată diferențe importante între domeniile în care își caută locuri de muncă reprezentanții fiecărei generații.

Pentru generația Z, retailul este principalul domeniu de interes, concentrând 39,4% din aplicări. Urmează serviciile, cu 14,6%, sectorul financiar-bancar, cu 12,8%, call-center/BPO, cu 12%, și turismul, cu 11,5%.

În cazul millennialilor, primele patru domenii rămân aceleași, însă construcțiile intră pe locul al cincilea, cu 10,2% din aplicări.

Pentru generația X, construcțiile urcă pe poziția a doua, cu 14,1% din aplicări, după retail. Clasamentul este completat de servicii, producție și transport/logistică.

Situația se schimbă în cazul candidaților din generația baby boomers, unde construcțiile devin cel mai căutat domeniu, cu 28,6% din aplicări, depășind retailul, care atrage 26,6%.

„Etapa de carieră poate explica o parte dintre aceste diferențe. Pentru un candidat care își caută primul job, contează să găsească un angajator într-un domeniu care nu cere un set foarte specific de competențe tehnice, cum ar fi retailul sau serviciile. Pentru cineva care a acumulat deja experiență într-o meserie, următorul pas poate fi tot într-un domeniu în care își poate folosi calificarea. Așa se explică interesul mai pronunțat al generațiilor mai în vârstă pentru construcții, producție sau transporturi”, explică Bogdan Badea.

Ce joburi caută românii, în funcție de vârstă

Diferențele dintre generații se observă și în denumirile posturilor pentru care candidații trimit cele mai multe aplicări.

Tinerii din generația Z caută în special locuri de muncă precum reprezentant de vânzări, asistent manager, agent de vânzări, barista și consilier de vânzări.

Millennialii preferă pozițiile de reprezentant de vânzări, agent de vânzări, asistent manager, reprezentant medical și area sales manager.

În cazul generației X, cele mai căutate posturi sunt reprezentant de vânzări, agent de vânzări, contabil, asistent manager și area sales manager.

Candidații de peste 61 de ani au un profil diferit. Cele mai multe aplicări sunt pentru poziții de contabil, șofer, contabil senior, inginer constructor și consilier juridic.

Aceste preferințe arată că persoanele din categoria de vârstă cea mai înaintată continuă să caute oportunități atât în profesii care necesită studii superioare, cât și în meserii tehnice.

Cine preferă munca remote: millennialii și tinerii din generația Z

O altă diferență între generații apare în privința interesului pentru locurile de muncă ce permit desfășurarea activității de la distanță.

Millennialii conduc clasamentul, cu 9,39% din aplicările lor direcționate către joburi remote, fiind urmați îndeaproape de generația Z, cu 9,12%.

Proporția scade semnificativ în cazul candidaților cu vârste între 46 și 61 de ani, pentru care aplicările la locurile de muncă remote reprezintă 4,20% din total.

În cazul persoanelor de peste 61 de ani, ponderea este de numai 3,84%.

Datele indică astfel un interes de aproximativ două ori mai ridicat pentru munca la distanță în rândul primelor două generații, comparativ cu segmentele de vârstă mai înaintată.

Totuși, aceste procente reflectă distribuția aplicărilor, nu neapărat preferințele declarate ale candidaților, care pot fi influențate și de numărul locurilor de muncă remote disponibile în domeniile în care aceștia caută să se angajeze.

Peste 24.000 de locuri de muncă disponibile pe platformele eJobs

În prezent, peste 16.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro, iar alte 8.000 sunt publicate pe iajob.ro, platformă lansată de eJobs România pentru persoanele care vor să se angajeze rapid, fără etapele tradiționale ale recrutării, precum crearea unui CV.

Analiza eJobs a fost realizată pe baza aplicărilor și a candidaților activi pe platformă în primele zece luni din 2026, comparativ cu perioada similară a anului precedent.