Cine este Shayne Coplan, fondatorul Polymarket, platforma interzisă acum în România și folosită intens în timpul alegerilor prezidențiale

Platforma americană Polymarket, cunoscută pentru predicții legate de crypto, politică, economie, sport, finanțe, tehnologie și alte domenii, a fost inclusă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României.

Decizia vine în contextul unei creșteri explozive a activității pe această platformă în perioada alegerilor. Potrivit datelor publice afișate chiar pe Polymarket, în timpul alegerilor prezidențiale din România valoarea totală a tranzacțiilor făcute (volumul tranzacționat) a sărit de 600 de milioane de dolari, iar în cazul alegerilor locale din București, a trecut deja de 15 milioane de dolari, conform ONJN.

„Este important de subliniat că termenul „volum tranzacționat” nu reprezintă sume efectiv pariate o singură dată, ci valoarea cumulată a tuturor tranzacțiilor între utilizatori, prin care aceștia au mizat și schimbat poziții financiare în funcție de rezultatul unui eveniment viitor. Aceste cifre reflectă, totuși, un nivel ridicat de activitate cu caracter de pariere nereglementată, derulată în afara oricărui control fiscal, tehnic sau de integritate, care eludează obligațiile legale impuse operatorilor licențiați, inclusiv cele privind protecția jucătorilor, raportarea către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și plata taxelor și contribuțiilor la bugetul de stat”, explică Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc într-un comunicat de presă.

ONJN susține că deși Polymarket este adesea prezentată drept o „platformă de trading pe evenimente” sau o „piață de predicții”, din punct de vedere juridic și funcțional aceasta îndeplinește toate criteriile unui pariu în contraparte. Acest lucru înseamnă că platforma îndeplinește următoarele criterii:

există miză (utilizatorul riscă o sumă de bani în speranța unui câștig);

există eveniment aleatoriu viitor care determină rezultatul;

există contrapartidă (alți utilizatori, nu doar platforma);

platforma doar intermediază și încasează comision, fără a garanta cotele;

în propria comunicare pe platformă, jucătorii sunt îndemnați să „plaseze un pariu”, aspect confirmat și de perceția generală a jucătorilor conform căreia platforma este un “„site de pariuri utilizând crypto”.

ONJN spune că astfel, diferența constă doar în soluția tehnologică sub care este prezentată platforma (blockchain/tokenizare), însă nu există o diferență de substanță juridică.

Platforma nu intermediază investiții, ci organizează pariuri între participanți, fără licență și fără supraveghere.

„Jocurile de noroc constituie monopol de stat și pot fi organizate numai de operatorii licențiați și autorizați. Acceptarea ideii că un sistem de pariuri în contraparte” poate fi denumit „tranzacționare” ar crea un precedent periculos, prin care orice operator ar putea „reinterpreta” activitatea de pariere în contraparte ca fiind o activitate de bursă, eludând reglementările stricte din domeniul jocurilor de noroc sau din domeniul piețelor de capital”, avertizează ONJN.

Oficiul atrage atenția că este îngrijorător că deși există persoane care solicită public interzicerea jocurilor de noroc, platforma Polymarket este acceptată la nivel social ca fiind o alternativă inteligentă de pariere, „fără a conștientiza că vorbim de o platformă nelicențiată, operând în afara cadrului legal”.

„Decizia ONJN (împreună cu lista neagră actualizată), va fi comunicată furnizorilor de servicii de internet astfel încât aceștia să blocheze într-un termen rezonabil accesul la platformă a jucătorilor rezidenți de pe teritoriul României”, se mai arată în comunicat.

Polymarket a fost deja interzisă în SUA, după ce autoritatea de reglementare CFTC a stabilit că activitatea sa constituia tranzacționare neautorizată de instrumente derivate. Platforma a fost nevoită să blocheze accesul utilizatorilor americani și să plătească sancțiuni. În alte state, inclusiv din Uniunea Europeană (Belgia, Franta, Polonia) și Asia (Singapore, Thailanda) autoritățile au dispus măsuri similare de blocare, susține ONJN.

Fondatorul Polymarket, miliardar la 27 de ani

Platforma americană de predicții Polymarket, bazată pe tehnologia blockchain, a fost fondată în 2020 de Shayne Coplan. La momentul lansării, antreprenorul avea doar 21 de ani și renunțase la studiile universitare pentru a începe propriul business.

Primul „sediu” al firmei a fost baia apartamentului său din New York, după cum spunea chiar el într-o postare pe X: „2020, fără bani, fondator solo, sediul în biroul improvizat din baie. Nu știam atunci că Polymarket urma să schimbe lumea”.

2020, running out of money, solo founder, HQ in my makeshift bathroom office. little did I know Polymarket was going to change the world. pic.twitter.com/TktiCXQgXr — Shayne Coplan 🦅 (@shayne_coplan) November 6, 2024

Platforma a ajuns rapid în atenția marilor fonduri de investiții americane, care s-au „înghesuit” să sprijine ideea de afacere a tânărului antreprenor. Astfel, în 2024, Polymarket a primit o finanțare de 55 de milioane de dolari într-o rundă condusă de Blockchain Capital, la o evaluare de 350 de milioane de dolari, potrivit lui Coplan.

În 2025, platforma a obținut încă o rundă de investiții, în valoare de 150 de milioane de dolari, la o evaluare de 1,2 miliarde de dolari, condusă de Founders Fund, co-fondat de magnatul Peter Thiel, un susținător activ al lui Donald Trump.

Also, I’d like to share the prior two rounds which were never announced.



Earlier this year, Founders Fund led a $150m round into Polymarket, valuing us at $1.2b. Also in this round was Ribbit, Valor, Point72 Ventures, SV Angel, 1789, 1confirmation, Blockchain Capital, Coinbase,… — Shayne Coplan 🦅 (@shayne_coplan) October 7, 2025

La începutul lunii octombrie 2025, Intercontinental Exchange Inc., compania-mamă a Bursei de Valori din New York (NYSE), a anunțat că investește 2 miliarde de dolari în platforma lansată de Shayne Coplan, compania fiind evaluată la aproape 8 miliarde de dolari (înainte de investiție).

După acest anunț, averea lui Shayne Coplan, care are acum 27 de ani, a fost estimată la 1 miliard de dolari. Astfel, el a devenit cel mai tânăr miliardar „self-made” (n.r. o persoană care și-a construit averea prin propriile eforturi) din lume, potrivit Bloomberg Billionaires Index, citat de CoinDesk.

Momentul care a propulsat Polymarket a venit în timpul alegerilor prezidențiale din SUA din 2024, când utilizatorii au pariat peste 3 miliarde de dolari pe posibilele rezultate, mai arată sursa citată.

Platforma nu a fost însă lipsită de controverse. La scurt timp după alegerile din 2024, FBI a percheziționat apartamentul lui Shayne Coplan, după ce majoritatea utilizatorilor Polymarket pariau că Donald Trump va câștiga, acordându-i șanse mult mai mari decât Kamalei Harris, în contrast cu sondajele de opinie, arată Reuters.