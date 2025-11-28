Grupul Banca Transilvania ajunge la 800.000 de participanți la fondurile de pensii din Pilonul 2 și 3, în urma achiziției BRD Pensii

Banca Transilvania și BT Investments au finalizat achiziția companiei BRD Pensii și a fondului de pensii administrat privat BRD, anunțată în luna mai 2024.

Prin debutul pe Pilonul 2 și consolidarea pe Pilonul 3, unde este deja prezent prin BT Pensii, prezența Grupului Banca Transilvania pe piața pensiilor private din România crește semnificativ. Astfel, numărul participanților administrați de Grupul BT în Pilonul 2 și 3 ajunge la 800.000, față de 200.000, când era prezent doar pe Pilonul 3.

„Pensiile private au devenit un pilon al stabilității financiare naționale. Dacă economiile bancare sunt prima formă de acumulare individuală, fondurile de pensii private reprezintă cea mai consistentă rezervă de capital colectivă a românilor. Acestea sunt atât un instrument de economisire pentru viitor, precum și un motor de dezvoltare economică. Ne bucurăm să fim primul administrator cu capital românesc pe Pilonul 2 și să oferim clienților Grupului Banca Transilvania opțiuni diferite de economisire” – declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

În prezent, fondurile de pensii private din România administrează aproximativ 40 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă 11% din PIB-ul țării.

Prezența Grupului Banca Transilvania pe piața fondurilor de pensii private înseamnă:

Compania BT Pensii, administrator al fondurilor Pensia Mea și Pensia Mea Plus (Pilonul 3).

Compania BT Pensii Plus (BRD Pensii), care administrează fondul BRD, care va fi redenumit Pensia Noastră (Pilonul 2). Modificarea denumirilor va avea loc după primirea aprobărilor aferente din partea Autorității de Supraveghere Financiară.

9,5 miliarde lei active, gestionate în Pilonul 2 și 3, comparativ cu 750 milioane de lei, în Pilonul 3.

În perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2025, Grupul Banca Transilvania va finaliza integrarea participanților BRD Pensii, integrare care nu va afecta contribuțiile sau randamentele acestora.

Aplicația BT Pay facilitează gestionarea fondurilor de pensii. Toți clienții, inclusiv cei recent integrați, vor avea posibilitatea de a consulta, începând cu 19 decembrie 2025, sumele acumulate atât pentru Pilonul 2, cât și pentru Pilonul 3, direct din aplicație. Participanții la Pensia Mea și Pensia Mea Plus au inclusiv posibilitatea de a modifica oricând contribuția lunară, în funcție de preferințe, tot din BT Pay. Începând cu 2 decembrie, participanții la fondul de pensii administrat privat BRD vor avea posibilitatea să își vizualizeze istoricul contribuțiilor în contul de client disponibil gratuit pe client.btpensii.ro

Compania BT Pensii Plus va avea o nouă conducere executivă și un nou Consiliu de Administrație, membrii acestuia urmând să înceapă activitatea după obținerea aprobării din partea ASF.

