Granturi IMM de 40.000 EUR pentru firme românești

Firmele românești din 26 de județe vor putea obține granturi de câte 40.000 EUR pentru digitalizare și dezvoltare sustenabilă, în cadrul unui program privat, anunțat, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Academia de Sustenabilitate a încheiat un parteneriat strategic cu firma Pluxee România și lansează un program de transformare a afacerilor dedicat întreprinderilor mici și mijlocii locale. Acest parteneriat își propune susținerea IMM-urilor în procesul de dezvoltare a rezilienței pe termen lung, pentru a răspunde oricărui context economic, având la bază creșterea gradului de digitalizare și sustenabilitate a acestora.

Programul, conceput pentru a fi extrem de practic și aplicabil în peisajul economic actual, se va concentra pe IMM-uri cu până la 100 de angajați.

Județele vizate sunt în regiuni aflate în plin proces de dezvoltare economică, cu un potențial semnificativ de creștere și transformare, Nord-Est, Centru, Vest și Sud, mai precis: Iași, Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Galați, Vrancea, Sibiu, Brașov, Alba, Mureș, Harghita, Covasna, Bistrița-Năsăud, Oradea, Arad, Timișoara, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Gorj, Vâlcea, Olt, Teleorman, Dâmbovița.

Programul își propune să ofere IMM-urilor know-how-ul necesar pentru a integra cerințe ESG (Mediu, Social, Guvernanță), digitalizare și strategii moderne de retenție a talentelor, asigurând astfel creșterea sustenabilă și competitivitatea pe termen lung. Participarea la program este gratuită.

Pre-înregistrarea pentru program se poate face prin completarea acestui formular.

„Digitalizarea și sustenabilitatea sunt deja priorități pentru supraviețuirea și creșterea IMM-urilor românești, în special în regiunile aflate în plin proces de dezvoltare. Programul xGrow, dezvoltat alături de Pluxee România, partenerul nostru strategic, ne permite să le oferim un sprijin concret - de la planuri personalizate și consultanță, până la granturi directe de 40.000 de euro - aducând astfel expertiza națională exact acolo unde este cea mai mare nevoie, pentru a construi afaceri mai reziliente, mai competitive și mai responsabile social” - Ciprian Stănescu, Președinte Social Innovation Solutions

Structura programului cuprinde:

Grupuri de învățare online cu 2 cohorte, fiecare cu 7 sesiuni interactive, axate pe domenii vitale precum sustenabilitate, operațiuni eficiente, finanțe strategice, leadership și digitalizare. Fiecare IMM participant din cele 4 regiuni vizate va finaliza procesul cu un Plan de Transformare și un Plan de Investiții personalizate. Evenimente regionale, în cadrul cărora IMM-urile selectate vor fi invitate să își prezinte planurile, iar 4 dintre acestea vor primi câte un grant în valoare de 10.000 de euro. Evenimentele se vor desfășura fizic, în 4 orașe, Iași, Sibiu, Craiova, Timișoara, și vor fi deschise publicului local, având și componente educaționale pentru acesta. Bootcamp pentru cele 4 companii finaliste, un training intensiv offline, cu sesiuni de consultanță personalizată, pentru a accelera implementarea planurilor de transformare și de investiții.

Academia de Sustenabilitate este parte a programului Sustainable Futures iniţiat de Social Innovation Solutions alături de Fundaţia Coca-Cola, partener fondator, Pluxee, partener strategic și BCR, partener principal.