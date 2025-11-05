Bank Friday 2025: Principalele oferte ale Băncii Transilvania

Pe data de 7 noiembrie, de la ora 00:00, Banca Transilvania dă startul campaniei Bank Friday 2025, în contextul Black Friday, cu o serie de propuneri adaptate atât clienților persoane fizice, cât și firmelor, disponibile în locațiile băncii și online.

Banca precizează că stocurile sunt limitate, iar pentru a beneficia de anumite oferte, este recomandată preînscrierea.

Principalele oferte ale Băncii Transilvania de Bank Friday 2025

Card Star Forte - 250 lei cadou în puncte Star;

Card Star Gold - 350 lei cadou în puncte Star;

Credit imobiliar cu dobândă fixă introductorie în primii 2 ani - 4,79% dobândă fixă introductorie în primii 2 ani; zero comision de analiză; zero taxă de evaluare;

Investiții la bursă în BT Pay - Cashback 100 de lei pentru primii 100 de clienți care investesc 1.000 lei; 0.3% comision de tranzacționare pe viață la Bursa de Valori București pentru primii 300 de clienți noi; 2 x iPhone 17; 3 x 0.2% comision de tranzacționare pe viață la Bursa de Valori București;

Untold - abonament general de acces cu 500 lei doar pentru clienții BT;

Card Star Platinum - 400 lei cadou în puncte Star;

Fonduri de investiții în BT Pay - Cashback 100 de lei pentru primii 100 de clienți care investesc 1.000 de lei; 2 x iPhone 17;

Asigurare de călătorie Groupama - 30% bani înapoi din valoarea primei;

Card virtual BT x McLaren x Mastercard - 10% cashback pentru tranzacțiile din 7 noiembrie, în limita a 50 de lei;

Cont de economii Round Up - 100 lei garantat pentru primele 100 conturi Round Up deschise + 5 premii de 1.000 lei;

Leasing pentru tine - zero dobândă în primele 3 luni; 8,1%/an dobândă fixă din luna a 4-a

1.512,5 lei comision de analiză (TVA inclus); 1.149,5 lei taxă pentru servicii logistice (TVA inclus); 423,5 lei taxă evaluare bun, doar pentru bunuri rulate (TVA inclus);

POS App + Nelimitat All Inclusive - zero taxă de mentenanță pentru POS App timp de 12 luni; comisioane preferențiale la încasarea cu cardul; pachet Nelimitat All Inclusive gratuit

Leasing x Toyota pentru afacerea ta - Dobândă variabilă în primele 12 luni (compusă din marja zero+ EURIBOR6M); 1,5% + TVA comision de analiză; 15 euro + TVA comision de gestiune lunară.

Vezi AICI ofertele Băncii Transilvania de Bank Friday 2025.