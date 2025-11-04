Black Friday 2025 la Salt Bank, în colaborare cu Mastercard: 8 oferte și 11 premii

Banca digitală românească Salt Bank, alături de Mastercard, derulează o campanie de Black Friday, prin care clienții pot beneficia de 8 oferte și pot participa la o tommbolă pentru a câștiga o mașină Dacia Duster sau unul din cele 10 telefoane iPhone 17, conform unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Între 3 și 30 noiembrie, Salt aduce 8 oferte pentru 8 produse diferite, lansate una câte una, pe parcursul lunii. De la credite de nevoi personale la contul business sau investiții, fiecare ofertă are momentul ei, astfel încât clienții să se poată bucura de ele în ritmul lor. Nu trebuie să fie nici primii, nici cei mai rapizi, spune compania.

Pentru ca lucrurile să fie și mai zen, toate datele și perioadele de activare sunt disponibile pe site-ul Salt Bank, astfel încât clienții să știe exact când să intre în aplicație pentru a profita de fiecare ofertă.

Salt Bank și Mastercard: premii pentru cei care aleg să fie Zeneși

La Salt, ofertele nu vin singure. Împreună cu Mastercard, banca oferă o Dacia Duster Extreme Hybrid și 10 telefoane iPhone 17 celor care aleg să treacă pe modul zen de Black Friday. Înscrierea este simplă: clienții trebuie doar să acceseze ofertele, iar 7 dintre ele înscriu automat în tombolă.

Sunt cel puțin 7, pentru că oferta de „tranzacționare” nu se aplică o singură dată. Asta înseamnă că utilizatorii își pot multiplica șansele de câștig: la fiecare 3 tranzacții cu cardul Salt de minimum 100 de lei se înregistrează o nouă înscriere în tombolă.

Iar „tranzacționarea” nu este singura care poate aduce mai multe înscrieri. Pe parcursul lunii noiembrie, Salt va lansa și alte oferte care multiplică numărul de șanse. Detaliile vor fi anunțate pe site-ul băncii, pe măsură ce fiecare ofertă devine activă.

Regulamentul campaniei, precum și termenii și condițiile pot fi consultate pe site-ul băncii, AICI.