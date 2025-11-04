„Cineva de încredere garantează că va plăti în locul tău dacă tu nu reușești” – Ghidul IMM de garanții la creditele bancare pentru PFA, SRL și alte firme românești

Microîntreprinderile și firmele mici (IMM) care vor să obțină mai ușor finanțări de la bănci au acum la dispoziție un ghid oficial pentru accesarea garanțiilor de stat la credite, eligibile fiind SRL-urile, PFA-uri, întreprinderile individuale și alte tipuri de firme, potrivit Fondului Național de Garantare.

„Cineva de încredere garantează că va plăti în locul tău dacă tu nu reușești, astfel că vei putea să obții finanțarea de care ai nevoie, chiar dacă nu deții garanții proprii” - explică pe scurt, în ghidul său, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderilor Mici și Mijlocii (FNGCIMM).

FNGCIMM este o instituție financiară nebancară care are ca unic acționar statul român, prin Ministerul Finanțelor.

Garanțiile de stat acordate de FNGCIMM ajută firmele să convingă mai ușor băncile să le acorde credite, reducând riscul pentru instituția bancară.

„Prin intermediul garanțiilor oferite, companiile pot accesa mai ușor finanțarea de care au nevoie — fără ipoteci, fără evaluări imobiliare costisitoare și cu o aprobare rapidă, de doar câteva zile” - susține FNGCIMM.

Procesul de accesare a unei garanții, în 3 pași:

Firma beneficiară se adresează unei banci și solicită un credit. Banca analizează proiectul propus de IMM și, dacă este viabil din punct de vedere economic, solicită garantarea creditului de către FNGCIMM. FNGCIMM analizează dosarul și emite garanția care acoperă până la maxim 50% sau 80% din credit, în funcție de tipul creditului.

Cum diferită garanția FNGCIMM față de garanțiile clasice

Nu sunt necesare ipoteci sau evaluări imobiliare suplimentare;

Aprobarea garanției durează între 2 până 10 zile, în funcție de produs;

Garanția rămâne valabilă pe toată durata creditului;

Procentul mare de acoperire a creditului.

Condiții de eligibilitate a firmelor, la garanțiile de stat

Beneficiarii eligibili pentru garanțiile FNGCIMM sunt întreprinderile mici și mijlocii (IMM) definite conform Legii 346/2004:

Firmele au sub 250 de angajați

Cifra de afaceri anuală este până în 50 milioane EUR

SAU

Activele totale sunt de maximum 43 milioane EUR.

Forma de organizare a companiei poate fi:

Societate comercială (SRL, SA)

Societate cooperativă

Persoană fizică autorizată (PFA)

Întreprindere individuală și familială

Societate agricolă și cooperativă agricolă.

Companiile sunt eligibile pentru o garanție FNGCIMM, dacă îndeplinesc următoarele criterii:

Demonstrează capacitate de rambursare prin documentele financiare depuse la bancă;

Nu se află în dificultate financiară, insolvență sau executare silită;

Nu înregistreză datorii restante la bugetul statului, conform Certificatului de atestare fiscală. Dacă există datorii restante, acestea trebuiesc achitate până la data acordării creditului sau din creditul garantat de Fond, cu condiția ca datoriile cuprinse în CAF să nu depășească valoarea creditului garantat;

Nu figureză cu credite restante în Centrala Riscurilor de Credit (CRC);

Desfășoară activități legale în orice domeniu permis de lege, cu excepția:

- fabricării sau comercializării de arme și muniție

- jocurilor de noroc și pariurilor

- fabricării produselor din tutun

- caselor de schimb valutar

Tipuri de garanții disponibile la FNGCIMM : comisioane și procent de acoperire

FNGCIMM pune la dispoziție mai multe tipuri de garanții adaptate la diferite nevoi de business, de la finanțări rapide pentru capital de lucru, până la proiecte de investiții.

Garanția PLAFON - este soluția standard pentru majoritatea afacerilor

Valoarea maximă a garanției: 1,6 / 2,0 / 2,4 milioane lei (în funcție de bancă)

Procentul maxim de garantare: 80% din valoarea creditului (investiții + capital de lucru)

Termen de aprobare: 5 zile lucrătoare

Mod de accesare: online - banca transmite la FNGCIMM documentele electronic

Garanția EXPRESĂ – potrivită pentru proiecte de anvergură și situații complexe

Valoarea maximă a garanției: 2,5 milioane euro

Procentul maxim de garantare: 80% pentru investiții / 50% capital de lucru

Termen de aprobare: 10 zile lucrătoare

Mod de accesare: banca transmite documentele la FNGCIMM în format letric

Garanția OPTIMM – potrivită pentru crize de cash-flow, oportunități, plăți urgente

Valoarea maximă a garanției: de la 200.000 până la 400.000 lei, în funcție de bancă

Procentul maxim de garantare: până la 80%

Termen de aprobare: 2 zile lucrătoare

Mod de accesare: online - banca transmite la FNGCIMM documentele electronic

Comisionul de garantare este „singurul cost suportat de firmă pentru garanția FNGCIMM” și depinde de tipul garanției și de încadrarea companiei într-o clasă de risc, precizează Fondul.

Comisionul se plătește anual, pe toată durata garanției, și se calculează ca procent aplicat: