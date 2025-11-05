Înscrieri 2025: Finanțări de max. 60.000 EUR pentru firme IT

Antreprenorii IT din România se pot înscrie într-un accelerator european în care microîntrenderile și firmele mici și mijlocii (IMM) care dezvoltă tehnologii de realitate extinsă (XR) au șansa să obțină finanțări de până la 60.000 EUR fiecare.

Înscrierile la programul VR Health Champions 2026 se fac AICI, până la 30 noiembrie 2025, ora 23:59 CET (1 decembrie, ora 00.59, ora României).

Programul dispune de un buget total de 640.000 EUR, din care „IMM-urile pot accesa până la 60.000 EUR”, a precizat EIT Health, într-un comunicat transmis, miercuri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Inițiativa este susținută de un consorțiu format din 19 parteneri din 9 state membre ale Uniunii Europene, reunind universități de top, spitale, companii din industrie și rețele de inovare precum Klaster Life Science Krakow, Fondazione Bruno Kessler, Universitatea de Medicină din Łódź, Universitatea din Letonia, Unidade Local de Saúde de Coimbra, Medtronic Portugal și XR4Europe. Proiectul este coordonat de Instituto Pedro Nunes și co-coordonat de EIT Health InnoStars.

Pe lângă finanțare, firmele selectate vor avea ocazia să colaboreze cu inovatori europeni de top din domeniul realității extinse (XR) pentru sănătate, pentru a aduce pe piață soluții medicale revoluționare.

Apelul Deschis VR Health Champions 2026 se adresează IMM-urilor care pot oferi servicii de expertiză menite să sprijine dezvoltarea soluțiilor XR (realitate extinsă). Candidații pot contribui cu expertiză în domenii precum cercetarea clinică, imagistica medicală, IT medical, inteligență artificială, științe comportamentale, reglementare, marketing, design UX sau viziune computerizată – ajutând pionierii XR să depășească obstacolele legate de validarea clinică, conformitate și scalare.

Cine poate aplica la programul de finanțare IT

VR Health Champions este un proiect european care se va desfășura pe trei ani, dedicat promovării tehnologiilor VR/AR (realitate virtuală și augmentată) în domeniul sănătății.

Inițiativa are ca obiectiv creșterea nivelului de maturitate tehnologică (TRL) al IMM-urilor de referință, de la TRL6 la TRL9, în următoarele domenii:

• Navigație medicală în timpul intervențiilor chirurgicale

• Terapie prin jocuri imersive

• Evaluare cognitivă

• Educație și formare medicală

• Personalizarea căștilor VR pentru uz medical

Apelul este deschis pentru IMM-uri care pot sprijini dezvoltarea și maturizarea inovațiilor VR/AR, contribuind la trecerea acestora de la protoptipuri cu potențial, testate doar în medii controlate, la soluții clinice complet validate, aprobate din punct de vedere reglementar, integrate și utilizate în mod curent în practica medicală.

Procesul implică validare clinică, obținerea aprobărilor de reglementare, integrarea în infrastructura IT și fluxurile de lucru ale spitalelor, formarea personalului medical și demonstrarea impactului real asupra pacienților și a sistemelor de sănătate.

Aplicațiile selectate vor primi până la 60.000 € pentru a aborda una dintre cele 14 provocări strategice identificate de cele cinci IMM-uri de referință implicate în proiect. Printre acestea se regăsește și o provocare identificată de clujenii de la .lumen.

„Tehnologiile XR trec din laborator în spitale și clinici, însă multe idei promițătoare se confruntă cu dificultăți în a ajunge pe piață.Prin acest apel deschis, ne dorim să schimbăm această dinamică. Apelul Deschis VR Health Champions reunește noi IMM-uri alături de cinci inovatori de referință pentru a accelera pregătirea pentru intrarea pe piață a inovațiilor XR din domeniul sănătății dezvoltate de aceștia și pentru a consolida lanțurile valorice interregionale din întreaga Europă”, a declarat Viola Keresztes, Manager de Proiect la EIT Health InnoStars.

„Europa are talentul și tehnologia necesare pentru a deveni lider în domeniul XR aplicat în sănătate — însă, de multe ori, lipsesc punțile de legătură dintre inovatori, sistemele de sănătate și piețe. Prin conectarea actorilor-cheie din diferite regiuni și sectoare, contribuim la crearea unor lanțuri valorice europene solide, care sprijină inovația, consolidează competitivitatea digitală și permit sistemelor de sănătate să beneficieze de soluții de ultimă generație. Această inițiativă urmărește ca Europa să urmeze tendințele globale în domeniul XR pentru sănătate și chiar să le modeleze activ”, a spus și Cristina Costa, Coordonator de Proiect la IPN.

Ce înseamnă realitatea extinsă

XR este un termen-umbrelă care acoperă tehnologiile imersive, precum realitatea virtuală (VR) și realitatea augmentată (AR), tot mai des utilizate pentru a îmbunătăți furnizarea serviciilor medicale, formarea profesională în domeniul sănătății și în implicarea pacienților.

În întreaga Europă, mai multe companii de referință conduc deja această transformare. Dotlumen (România) dezvoltă „ochelari autonomi” pentru persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere; MEEVA (Italia) dezvoltă terapii bazate pe VR pentru adolescenții cu tulburări de neurodezvoltare; MedApp (Polonia) utilizează ochelari XR pentru a sprijini chirurgii în timpul operațiilor; Metaskills (Polonia) utilizează VR și inteligența artificială generativă pentru a-i ajuta pe profesioniștii din sănătate să-și dezvolte abilitățile de comunicare și leadership; iar Virtuleap (Portugalia) dezvoltă soluții VR pentru evaluarea și antrenamentul cognitiv.

Realitatea extinsă (XR) este în plină expansiune pe piața europeană, cu o valoare estimată între 35 și 64 de miliarde de euro până în 2025, iar sectorul sănătății ocupă locul al patrulea ca dimensiune în cadrul acesteia.