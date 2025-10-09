Google lansează inteligența artificială Gemini pentru întreprinderi: Chatbot integrat cu documentele companiei, agenți AI și instrumente

Google introduce „Gemini Enterprise”, o platformă care conține toate soluțiile de inteligență artificială ale companiei, care se poate conecta cu documentele și datele enterprise.

Platforma combină cele mai avansate modele Gemini cu datele, documentele și aplicațiile pentru întreprinderi pentru a răspunde la cerințe legate de business-uri. De asemenea, noul Gemini Enterprise oferă instrumente pentru a construi agenți AI sau pentru a folosi agenți deja antrenați, explică Google.

Noua platformă cu inteligență artificială este disponibilă pentru utilizatorii enterprise care folosesc Google Cloud.

Directorul Google Cloud, Thomas Kurian, spune că noua platformă combină 6 elemente esențiale: modelele Gemini, un atelier de lucru fără cod, un grup de lucru de agenți Google pre-construiți, integrarea cu datele companiilor, un cadru central de gestionare a agenților AI și ecosistemul de parteneri.