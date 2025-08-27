Skip to content

Google permite editarea imaginilor prin cerințe, cu inteligența artificială Gemini

Google permite editarea imaginilor prin cerințe, cu inteligența artificială Gemini
Sursă: Google

Inteligența artificială Gemini poate acum să editeze imagini deja existente prin cerințe, inclusiv în limba română, informează, miercuri, Google, într-un anunț pentru StartupCafe.ro.

Utilizatorii pot încărca una sau mai multe imagini în chatbot-ul Gemini și aceștia pot cere editarea sau combinarea acestora.

Compania spune că a îmbunătățit modelul astfel încât anumite părți din poze, cum ar fi fețe sau obiecte, să rămână consistente, fără multe diferențe între imaginile încărcate și cele generate de inteligența artificială.

„Știm că atunci când editezi imagini cu tine sau cu oameni pe care îi cunoști bine, defectele subtile contează —, o reprezentare care este „aproape, dar nu chiar la fel“ nu se simte corect. De aceea, cea mai recentă actualizare a noastră este concepută pentru a face fotografiile prietenilor, familiei și chiar animalelor de companie să arate constant ca ei înșiși”, a scris Google pe blogul oficial.

Actualizarea permite editarea selfie-urilor sau a portretelor, de exemplu, cu diferite costumații sau în perioade diferite de timp, așa cum exemplică Google. Totodată, compania spune că utilizatorii pot combina două sau mai multe poze în cadre generate și pot să editeze, pe rând, fotografii, adăugând sau eliminând atribute sau elemente în poze.

Se reamintește și faptul că imaginile create sau editate în aplicația Gemini includ un filigran vizibil, precum și un filigran digital invizibil SynthID, pentru a arăta clar că sunt generate de AI.

Smart Tech

Partenerii Parcului Tehnologic de Inovare din Moldova ar putea genera venituri de peste 1 miliard EUR în 2025

Aplicația NotebookLM pe telefon

Rezumatele video din instrumentul AI NotebookLM (Google), disponibile acum și în limba română

Michael_Attala_UiPath_CMO

Schimbare la vârful UiPath: A fost adus un director de marketing (CMO) care a lucrat la Microsoft aproape 15 ani

Logoul Android pe telefon

Google va cere verificarea dezvoltatorilor pentru distribuirea aplicațiilor Android în afara Magazinului Play

Elon Musk dă în judecată OpenAI (ChatGPT) și Apple, acuzând o schemă anticoncurenţială în piaţa inteligenței artificiale

Diplomele de studii, direct într-o aplicație de telefon: Proiect pilot de utilizare a acreditărilor folosind portofelul european digital